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Campeonato do Mundo de Esports arranca em Riade

O salão principal do Campeonato do Mundo de Esports em Boulevard City, Riade, Arábia Saudita, 13 de julho de 2025
O salão principal do Campeonato do Mundo de Esports em Boulevard City, Riade, Arábia Saudita, 13 de julho de 2025 Direitos de autor  Euronews
Direitos de autor Euronews
De Aadel Haleem
Publicado a Últimas notícias
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O segundo Campeonato do Mundo de Esports atraiu jogadores de todo o planeta, todos a disputar uma fatia do prémio de 70 milhões de dólares, repartido por 25 competições e 24 jogos de topo.

O jogo começou na Arábia Saudita: durante as próximas sete semanas, a Boulevard City, em Riade, será o paraíso dos jogadores e o palco de um festival para os adeptos.

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Dois mil jogadores de elite de 200 clubes e mais de 100 países estão aqui.

As competições são muito variadas, desde os jogos de tiro na primeira pessoa aos jogos de batalha multijogadores para telemóveis.

Ralf Reichert, diretor executivo da Esports World Cup Foundation, fala num evento com uma escal sem precedentes.

"É uma escala sem precedentes. Os desportos desportivos estão apenas no início do seu percurso e vão crescer até se tornarem um dos maiores desportos do mundo nas próximas décadas".

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Para os anfitriões, Faisal bin Bandar bin Sultan, presidente da Federação Saudita de Esports, partilhou o seu entusiasmo com os meios de comunicação social reunidos:

"Uma das coisas mais espectaculares dos jogos é que a nossa primeira iniciação a alguém, o nosso primeiro encontro com alguém, não é a cor, a pele, a religião, o passado, a raça, o género dessa pessoa. É um avatar no jogo e, portanto, a sua habilidade".

Cristiano Ronaldo é embaixador

O Campeonato do Mundo de Esports também atrai muitas estrelas.

A lenda do futebol Cristiano Ronaldo é o embaixador oficial do torneio.

A estrela pop americana Post Malone é o cabeça de cartaz da cerimónia de abertura deste gigantesco festival de jogos.

Editor de vídeo • Malek Fouda

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