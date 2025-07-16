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Drones explosivos têm como alvo três campos petrolíferos no Curdistão iraquiano

Na foto está uma decoração; Refinaria de petróleo perto de Erbil, Iraque, quinta-feira, 13 de junho de 2024
Na foto está uma decoração; Refinaria de petróleo perto de Erbil, Iraque, quinta-feira, 13 de junho de 2024 Direitos de autor  Bilind Tahir/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Direitos de autor Bilind Tahir/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
De یورونیوز فارسی
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Na quarta-feira, o Serviço de Contra-Terrorismo Climático do Curdistão iraquiano anunciou novos ataques com drones em três campos petrolíferos no Curdistão iraquiano.

Nas últimas semanas, o Iraque, em particular o Curdistão iraquiano, foi palco de uma série de ataques com drones e mísseis, pelos quais nenhum grupo reivindicou a autoria.

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O Serviço de Contraterrorismo Climático do Curdistão iraquiano informou que, na quarta-feira, às 6h00 e às 6h15, dois drones explosivos atingiram o campo petrolífero de Pishkhabur, na região de Zakho, operado pela empresa norueguesa de petróleo e gás DNO.

Às 7h00, outro drone explosivo atingiu um campo petrolífero em Tauke, na mesma zona, também operado pela DNO, segundo o organismo de segurança.

Os ataques não causaram vítimas mortais, tendo apenas provocado danos materiais.

O Serviço de Contraterrorismo do Curdistão iraquiano declarou ainda que, às 07h14, um drone explosivo atingiu um campo petrolífero gerido pela empresa norte-americana Hand Owili, na província de Dhuk, sem causar vítimas nem danos materiais.

Estes ataques ocorrem num momento em que as tensões entre Bagdade e Erbil se intensificaram em relação às exportações de petróleo, e num contexto em que um importante oleoduto de exportação de petróleo para a Turquia se encontra encerrado desde 2023, devido a disputas legais e problemas técnicos.

Os ataques com drones a campos petrolíferos no Curdistão iraquiano elevaram, esta quarta-feira, para cinco o número de campos na região visados ao longo da semana passada.

Na terça- feira, um drone explosivo teve como alvo o campo petrolífero de Sarseng, na província de Dhok, gerido pela empresa norte-americana HKN Energy.

Na segunda-feira, também houve relatos da queda de um drone explosivo de origem não identificada perto do Aeroporto Internacional de Erbil, que abriga forças de coligação lideradas pelos Estados Unidos. O Serviço de Contra-Terrorismo Climático do Curdistão iraquiano disse ainda que dois drones atingiram o campo petrolífero de Khormullah na noite de segunda-feira, causando danos materiais.

O Curdistão iraquiano, que está a tentar apresentar-se como uma região relativamente estável neste país inquietante, procura atrair investidores estrangeiros devido aos estreitos laços que mantém com os Estados Unidos e os países europeus.

A greve dos drones de terça-feira ocorreu poucas horas antes da assinatura de um contrato para desenvolver um campo petrolífero pela empresa norte-americana HKN Energy.

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