Marta Elena Feitó, ministra cubana do Trabalho e da Segurança Social, gerou uma onda de críticas ao afirmar que em Cuba não há mendigos, mas sim pessoas disfarçadas de mendigos. A presidência cubana informou posteriormente, numa publicação X, que a ministra "reconheceu os seus erros e apresentou a sua demissão".

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Feitó falou na segunda-feira perante os membros de uma comissão da Assembleia Nacional. Os seus comentários tornaram-se virais, provocando apelos à sua demissão e uma avalanche de críticas num país que tem enfrentado dificuldades económicas nos últimos anos.

Até o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, foi crítico. Sem mencionar diretamente o seu nome, mas referindo-se à reunião da comissão parlamentar em que Feitó participou, Díaz-Canel publicou na sua conta X: "A falta de sensibilidade na abordagem da vulnerabilidade é altamente questionável. A Revolução não pode deixar ninguém para trás; esse é o nosso lema, a nossa responsabilidade militante".

Pensões insuficientes e redução das prestações sociais

A crise económica em Cuba aumentou a vulnerabilidade social e provocou cenas insólitas na ilha, como pessoas (sobretudo idosas) a pedir esmola, a remexer no lixo ou a limpar para-brisas nas esquinas. "Vimos pessoas, aparentemente mendigos, (mas) quando olhamos para as suas mãos, para a roupa que vestem, estão disfarçados de mendigos, não são mendigos", disse Feitó à comissão. "Em Cuba não há mendigos", disse Feitó.

As pessoas que limpam os para-brisas usam o dinheiro "para beber álcool", acrescentou. Feitó também criticou os catadores de lixo, afirmando que eles o fazem para "revender materiais sem pagar impostos". Até há alguns anos, apesar da pobreza, não havia sinais de mendicidade ou miséria na ilha, graças aos benefícios sociais que foram drasticamente reduzidos.

A pensão de um reformado é de cerca de 2.000 pesos cubanos por mês, o que equivale a cerca de 5 dólares no mercado informal (cerca de 4,3 euros), pouco menos do que o preço de uma caixa de ovos. Para aqueles que não recebem remessas do estrangeiro, isto significa passar fome. Na segunda-feira, as autoridades da ilha informaram que o produto interno bruto de Cuba caiu 1,1% em 2024, acumulando uma contração de 11% nos últimos cinco anos.