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Polémica sobre comentários sexistas de “Chicharito” Hernández: “Mulheres, vocês estão a falhar”

Javier Hernandez, durante a sua passagem pelos LA Galaxy
Javier Hernandez, durante a sua passagem pelos LA Galaxy Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Cristian Caraballo
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Javier “Chicharito” Hernández voltou à ribalta com várias mensagens sobre os papéis de género no Instagram. Critica as mulheres por não se concentrarem no lar e apela a que se honre a masculinidade. A atriz Sara Sálamo pede uma sanção da FIFA pelas suas declarações.

O futebolista mexicano Javier "Chicharito" Hernández publicou nas redes sociais uma reflexão polémica sobre o papel da mulher e do homem na sociedade, que rapidamente se tornou viral, originando diversas reações e críticas nas redes sociais.

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Numa mensagem de vídeo partilhada no Instagram, Hernández expressou que, na sua opinião, algumas mulheres estão a pôr de lado a sua “energia feminina” ao não se concentrarem em cuidar da casa ou ao não permitirem que os homens exerçam a liderança na relação. “Mulheres, vocês estão a falhar, estão a erradicar a masculinidade, tornando a sociedade hipersensível”, referiu.

O atacante também abordou o que considera ser uma perda de compromisso por parte dos homens e mencionou que alguns, inclusive, têm medo de expressar as suas emoções. Acrescentou que, apesar disso, muitos querem assumir responsabilidades como "cuidar, respeitar e providenciar". "Não tenham medo de ser mulheres, de se deixarem guiar por um homem, que só vos quer ver felizes, porque sem vocês não conhecemos o céu."

Deixou ainda uma mensagem para o género masculino: "Estamos a falhar na falta de compromisso, ao colocar a nossa parceira em último lugar, não tendo uma palavra a dizer e não dando prioridade aos hábitos para nos tornarmos admiráveis. Compreendo que tenhamos medo de falar e de exprimir verdadeiramente o que sentimos, porque estão a tentar erradicar a masculinidade, porque em certos casos, no passado, a energia feminina foi suprimida. Muitos de nós estão aqui para vos amar, cuidar, respeitar e sustentar. Vocês, mulheres, têm de aprender a receber, a honrar a masculinidade."

A mensagem provocou uma onda de reações nas redes sociais. Entre as mais proeminentes, destaca-se a da atriz espanhola Sara Sálamo, mulher do futebolista Isco Alarcón, que manifestou o seu repúdio pelas declarações do jogador e apelou à FIFA para que atuasse relativamente às suas opiniões, argumentando que estas vão contra os princípios de igualdade e respeito promovidos pelo desporto.

Sálamo afirmou que, na sua opinião, este tipo de mensagem reforça os estereótipos de género e pediu às autoridades do futebol que considerem a possibilidade de sancionar o futebolista mexicano. Até ao momento, nem Hernández nem a FIFA emitiram qualquer outro comentário sobre a polémica.

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