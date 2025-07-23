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Vaga de calor na Grécia e em Chipre pelo menos até ao fim de semana

Turistas no centro de Atenas protegidos do sol quente
Turistas no centro de Atenas protegidos do sol quente Direitos de autor  Petros Giannakouris/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Direitos de autor Petros Giannakouris/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
De euronews
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As autoridades locais emitiram instruções de precaução aos cidadãos e tomaram medidas como a criação de zonas climatizadas para o público e a proibição de trabalhar ao ar livre ao meio-dia

A intensa onda de calor que cobre grande parte do sudeste da Europa começou a fazer-se sentir na Grécia e está a levar enchentes de turistas e residentes para as praias.

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Atenienses e turistas na capital grega apressaram-se desde manhã cedo a refrescar-se com um mergulho nas águas do mar Egeu.

As autoridades locais emitiram instruções de precaução aos cidadãos e tomaram medidas como o funcionamento de áreas com ar condicionado para o público e a proibição de trabalho ao ar livre ao meio-dia.

A maioria já sabe o que fazer para evitar os perigos da onda de calor. Turistas da Hungria e da Austrália disseram à AP que estão a ter cuidado, bebendo muita água e mantendo-se resguardados do sol enquanto estão na praia.

Quase todo o país está a ser severamente afetado pelo calor extremo.

Os meteorologistas estimam que o fenómeno, com temperaturas superiores a 40 graus Celsius em muitas zonas, se manterá durante o fim de semana.

Na Grécia continental as temperaturas vão rondar entre os 39 e os 43 graus Celsius, até domingo. Já nas ilhas do Egeu Oriental e do Dodecaneso, estão estimadas temperaturas entre os 39 e os 41 graus Celsius. Nas ilhas Jónicas a temperatura vai variar entre os 36 e os 41 graus Celsius.

Segundo as autoridades gregas, sábado deverá ser o dia mais quente.

A situação é semelhante em Chipre, com as autoridades em alerta à medida que o termómetro se aproxima dos 45 graus Celsius.

O serviço de meteorologia cipriota lançou um aviso para temperaturas máximas extremas até quinta-feira, colocando em alerta laranja todo o país pelo nível de perigo.

A temperatura máxima deverá aumentar para cerca de 44 graus Celsius no interior e cerca de 34 graus Celsius nas montanhas mais altas, de acordo com o boletim meteorológico.

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