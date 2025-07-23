Vaga de calor na Grécia e em Chipre pelo menos até ao fim de semana

A intensa onda de calor que cobre grande parte do sudeste da Europa começou a fazer-se sentir na Grécia e está a levar enchentes de turistas e residentes para as praias.

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Atenienses e turistas na capital grega apressaram-se desde manhã cedo a refrescar-se com um mergulho nas águas do mar Egeu.

As autoridades locais emitiram instruções de precaução aos cidadãos e tomaram medidas como o funcionamento de áreas com ar condicionado para o público e a proibição de trabalho ao ar livre ao meio-dia.

A maioria já sabe o que fazer para evitar os perigos da onda de calor. Turistas da Hungria e da Austrália disseram à AP que estão a ter cuidado, bebendo muita água e mantendo-se resguardados do sol enquanto estão na praia.

Quase todo o país está a ser severamente afetado pelo calor extremo.

Os meteorologistas estimam que o fenómeno, com temperaturas superiores a 40 graus Celsius em muitas zonas, se manterá durante o fim de semana.

Na Grécia continental as temperaturas vão rondar entre os 39 e os 43 graus Celsius, até domingo. Já nas ilhas do Egeu Oriental e do Dodecaneso, estão estimadas temperaturas entre os 39 e os 41 graus Celsius. Nas ilhas Jónicas a temperatura vai variar entre os 36 e os 41 graus Celsius.

Segundo as autoridades gregas, sábado deverá ser o dia mais quente.

A situação é semelhante em Chipre, com as autoridades em alerta à medida que o termómetro se aproxima dos 45 graus Celsius.

O serviço de meteorologia cipriota lançou um aviso para temperaturas máximas extremas até quinta-feira, colocando em alerta laranja todo o país pelo nível de perigo.

A temperatura máxima deverá aumentar para cerca de 44 graus Celsius no interior e cerca de 34 graus Celsius nas montanhas mais altas, de acordo com o boletim meteorológico.