Alerta de onda de calor no Chipre. Temperaturas ultrapassam os 40ºC

A partir de sexta-feira, prevê-se que a vaga de calor diminua. A Proteção Civil deixou recomendações para minimizar os riscos das altas temperaturas no Chipre.
O serviço meteorológico de Chipre emitiu um boletim de emergência sobre a deterioração das condições climatéricas. Segundo o boletim, prevê-se que a temperatura no interior do país ultrapasse os 41 graus na terça-feira, causando condições climatéricas sufocantes.
De acordo com a previsão, o mercúrio deverá continuar a subir até sexta-feira, altura em que se espera que a vaga de calor que vai atingir Chipre comece a abrandar gradualmente.
Especificamente, os ventos soprarão inicialmente ligeiros variáveis, 3 Beaufort, tornando-se mais tarde principalmente de sudoeste a noroeste, ligeiros a moderados, 3 a 4 Beaufort. O mar estará entre agitado a ligeiramente agitado. As temperaturas subirão até aos 41 graus no interior do país, cerca de 35 graus nas costas sul, leste e norte e cerca de 33 graus na costa oeste e nas montanhas mais altas.
Na noite de terça-feira, o ceú estará praticamente limpo. Os ventos serão principalmente de noroeste, fracos e ocasionalmente moderados localmente, 3 a 4 Beaufort. O mar estará calmo a um pouco agitado. A temperatura descerá para cerca de 24 graus no interior e na costa, e para 22 graus nas montanhas mais altas.
Na quarta, quinta e sexta-feira, o céu também estará maioritariamente limpo. As temperaturas subirão gradualmente até quinta-feira, ficando bem acima da média, não se prevendo alterações significativas na sexta-feira.
Recomendações da Proteção Civil
A Proteção Civil emitiu recomendações ao público, visando a prevenção e a preparação adequada para minimizar os riscos e as consequências negativas da onda de calor:
- Evitar viagens desnecessárias e trabalhos físicos pesados ao sol.
- Evitar banhos de sol, caminhadas prolongadas ou corridas.
- Evitar locais com muita gente.
- Usar roupa fresca, confortável e de cor clara.
- Proteger a cabeça com um chapéu.
- Usar óculos de sol de boa qualidade que protejam contra os reflexos do sol.
- Comer refeições pequenas e ligeiras, ricas em frutos e legumes e pobres em gorduras.
- Beber muita água e sumos de frutas e legumes.
- Evitar bebidas alcoólicas.
- Evitar mudanças bruscas de temperatura.
- Utilizar meios artificiais de ventilação (ventoinhas) ou ar condicionado.
- Consultar o seu médico para qualquer problema de saúde que possa surgir.
- Cuidar de familiares ou outras pessoas próximas que sejam idosas ou necessitem de cuidados.