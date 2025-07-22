Alerta de onda de calor no Chipre. Temperaturas ultrapassam os 40ºC

O serviço meteorológico de Chipre emitiu um boletim de emergência sobre a deterioração das condições climatéricas. Segundo o boletim, prevê-se que a temperatura no interior do país ultrapasse os 41 graus na terça-feira, causando condições climatéricas sufocantes.

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De acordo com a previsão, o mercúrio deverá continuar a subir até sexta-feira, altura em que se espera que a vaga de calor que vai atingir Chipre comece a abrandar gradualmente.

Especificamente, os ventos soprarão inicialmente ligeiros variáveis, 3 Beaufort, tornando-se mais tarde principalmente de sudoeste a noroeste, ligeiros a moderados, 3 a 4 Beaufort. O mar estará entre agitado a ligeiramente agitado. As temperaturas subirão até aos 41 graus no interior do país, cerca de 35 graus nas costas sul, leste e norte e cerca de 33 graus na costa oeste e nas montanhas mais altas.

Na noite de terça-feira, o ceú estará praticamente limpo. Os ventos serão principalmente de noroeste, fracos e ocasionalmente moderados localmente, 3 a 4 Beaufort. O mar estará calmo a um pouco agitado. A temperatura descerá para cerca de 24 graus no interior e na costa, e para 22 graus nas montanhas mais altas.

Na quarta, quinta e sexta-feira, o céu também estará maioritariamente limpo. As temperaturas subirão gradualmente até quinta-feira, ficando bem acima da média, não se prevendo alterações significativas na sexta-feira.

Recomendações da Proteção Civil

A Proteção Civil emitiu recomendações ao público, visando a prevenção e a preparação adequada para minimizar os riscos e as consequências negativas da onda de calor:

- Evitar viagens desnecessárias e trabalhos físicos pesados ao sol.

- Evitar banhos de sol, caminhadas prolongadas ou corridas.

- Evitar locais com muita gente.

- Usar roupa fresca, confortável e de cor clara.

- Proteger a cabeça com um chapéu.

- Usar óculos de sol de boa qualidade que protejam contra os reflexos do sol.

- Comer refeições pequenas e ligeiras, ricas em frutos e legumes e pobres em gorduras.

- Beber muita água e sumos de frutas e legumes.

- Evitar bebidas alcoólicas.

- Evitar mudanças bruscas de temperatura.

- Utilizar meios artificiais de ventilação (ventoinhas) ou ar condicionado.

- Consultar o seu médico para qualquer problema de saúde que possa surgir.

- Cuidar de familiares ou outras pessoas próximas que sejam idosas ou necessitem de cuidados.