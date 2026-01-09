Chipre: vídeo polémico sobre "financiamento ilegal" e "investidores" no gabinete do presidente

O porta-voz do governo de Chipre, Konstantinos Letibiotis, classifica como "malicioso e produto de montagem" um vídeo que circula nas redes sociais e que alega que o presidente do país, Christodoulides, está a ser subornado.

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"Nas últimas horas, tem circulado um vídeo que, com base na primeira avaliação do Serviço de Estado competente, é caracterizado como malicioso e é um produto de edição", afirmou Letybiotis numa declaração escrita.

"O vídeo em questão tenta prejudicar, através de afirmações falsas, enganosas e conclusões arbitrárias, a imagem do governo e do país", salienta.

O antigo ministro cipriota da Energia, George Lakkotrypis, apresentou uma queixa contra o vídeo publicado no X, que o mostra a falar do financiamento ilegal da campanha eleitoral do país, Nikos Christodoulides.

O vídeo foi publicado na conta de "Emily Thompson" , que se apresenta como investigadora independente, analista e conferencista, centrando-se principalmente nos assuntos externos e internos dos Estados Unidos (EUA).

O vídeo terá sido "obtido" sem qualquer referência à sua fonte ou origem e contém, entre outras coisas, alegações de contribuições em dinheiro durante a campanha eleitoral do presidente cipriota Christodoulides.

O vídeo inclui declarações editadas do antigo ministro da Energia, George Lakkotrypi, bem como excertos de declarações do chefe de gabinete do presidente, Charalambous, e declarações de George Chrysochou, diretor da Cyfield.

A duração aproximada é de oito minutos e a autenticidade do relato não está verificada. Tal como aponta o jornal cipriota Phileleftheros, as imagens foram editadas e, por conseguinte, não é possível saber quais foram as declarações proferidas.

Numa declaração escrita, o antigo ministro da Energia confirma que denunciou o caso ao Departamento de Investigação Criminal de Nicósia.

"Éóbvioa partir do vídeo que as declarações que me são atribuídas foram editadas para distorcero contexto das discussões", afirma. "Uma tentativa de prejudicar o nosso país, o presidente da República e a mim pessoalmente".

"Não é por acaso que a fuga do vídeo ocorreu um dia depois da cerimónia de abertura da presidência cipriota do Conselho da UE", refere.

A partir do que George Lakkotrypis diz no vídeo, fica implícito que, para além do milhão de euros pré-determinado por lei que a equipa eleitoral de Nikos Christodoulides tinha direito a utilizar, foi também mobilizado dinheiro em numerário**.**

Noutra parte do vídeo, Charalambous fala sobre os canais de comunicação no palácio presidencial. "Somos os principais contactos aqui no palácio, ao lado do presidente", ouve-se no vídeo.

De acordo com o Phileleftheros, a gravação da câmara oculta foi feita por neerlandeses que se reuniram com o ex-ministro, que se mostrou interessado em investir 150 milhões de euros em nome do fundo de investimento em energia. Lakkotrypis é membro do conselho de administração de uma empresa com atividades no setor da energia e reuniu-se com os alegados investidores nessa qualidade.