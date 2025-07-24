A Universidade de Columbia anunciou, na quarta-feira, que chegou a um acordo com a administração Trump para pagar mais de 220 milhões de dólares (186,76 milhões de euros) para resolver uma disputa sobre o financiamento federal para investigação, suspenso num contexto de acusações de antissemitismo no campus.

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Nos termos do acordo, a instituição de ensino da Ivy League pagará 200 milhões de dólares (169,79 milhões de euros) ao longo de três anos, informou a universidade.

Irá despender ainda 21 milhões de dólares (17,83 milhões de euros) para resolver alegadas violações dos direitos civis contra funcionários judeus que ocorreram após o ataque do Hamas a Israel a 7 de outubro de 2023, de acordo com a Casa Branca.

"O acordo marca um importante passo em frente após um período de escrutínio federal sustentado e de incerteza institucional", disse a presidente interina da universidade, Claire Shipman.

A universidade tinha sido ameaçada com a potencial perda de milhares de milhões de dólares em apoio governamental, incluindo mais de 400 milhões de dólares (339,62 milhões de euros) em subsídios cancelados no início deste ano.

A alegada incapacidade de Columbia em lidar com o antissemitismo no campus durante a guerra entre Israel e o Hamas foi citada como a razão por trás da retirada do financiamento.

Desde então, Columbia concordou com uma série de condições, incluindo uma revisão do seu processo disciplinar estudantil e a adoção de uma definição controversa, e endossada pelo governo federal, de antissemitismo. Tal aplicar-se-ia não apenas ao ensino, mas também a um comité disciplinar que tem vindo a investigar estudantes críticos de Israel.

O acordo de quarta-feira - que não inclui uma admissão de culpa - codifica essas reformas, preservando a autonomia da universidade, segundo Shipman.

O entendimento também inclui uma revisão do currículo da Universidade de Columbia sobre o Médio Oriente, de modo a garantir que é "abrangente e equilibrado", e a nomeação de novos professores para o seu Instituto de Estudos Israelitas e Judaicos.

Também prometeu acabar com os programas "que promovam esforços ilegais para alcançar resultados baseados em raça, cotas, metas de diversidade ou esforços semelhantes".

Numa publicação na quarta-feira à noite, na sua plataforma Truth Social, o presidente Donald Trump afirmou que a Universidade de Columbia "se comprometeu a pôr fim às suas ridículas políticas DEI [Diversidade, Equidade e Inclusão], a admitir estudantes com base APENAS no MÉRITO e a proteger as liberdades civis dos seus estudantes no campus".

Também avisou, sem ser específico, que "numerosas outras instituições de ensino superior que prejudicaram tantas pessoas e foram tão injustas e parciais, e gastaram indevidamente dinheiro federal, muito do qual do nosso governo" também deverão seguir um caminho semelhante.

Estudantes em manifestação do Acampamento de Solidariedade a Gaza colocam um keffiyeh na Alma Mater da Universidade de Columbia na terça-feira, 30 de abril de 2024 AP Photo

Repressão na sequência dos protestos em Columbia

O acordo entre a importante universidade norte-americana e a administração Trump é resultado de meses de negociações na universidade com mais de 270 anos.

Tratou-se de um dos primeiros alvos da repressão de Trump na sequência dos protestos pró-Palestina no campus e contra as universidades que, segundo ele, permitiram que os estudantes judeus fossem perseguidos e ameaçados.

O grupo de trabalho antissemitismo da Universidade de Columbia constatou que estudantes judeus foram vítimas de abuso verbal e ostracizados no âmbito das manifestações de 2024.

No entanto, outros estudantes judeus que participaram nas manifestações, bem como os líderes dos protestos, afirmaram que não estavam a atacar judeus, mas sim a criticar o governo israelita e a sua guerra em Gaza.