Viktor Orbán garante que a Hungria vai receber os fundos comunitários

O primeiro-ministro húngaro falou muito sobre a guerra, em Tusványos, mas desta vez não fez declarações verdadeiramente polémicas. O que deixou claro foi que, se o país não obtiver os fundos da UE, vetará o orçamento comunitário.
No seu discurso em Tusványos, Viktor Orbán afirmou que a eleição de Donald Trump ajudou a evitar uma terceira guerra mundial, mas que as hipóteses de eclosão continuam a aumentar.
Perante uma audiência de milhares de pessoas, o primeiro-ministro afirmou que irá receber os fundos comunitários que foram retidos.
"A adoção do novo orçamento para sete anos exige unanimidade. E enquanto não obtivermos o dinheiro que está retido, não haverá novo orçamento europeu. Vamos trazê-lo para casa e não faremos quaisquer concessões à nossa soberania", afirmou o primeiro-ministro.
Apesar do discurso de Orbán com um tom sinistro, e construído em torno da guerra, as pessoas a quem perguntámos no festival o que tinham achado da apresentação do chefe do governo, disseram terem ficado muito satisfeitas com ele.
"Tivemos uma visão muito clara e muito compreensível do primeiro-ministro. E não estamos numa situação fácil", disse um dos festivaleiros.
O primeiro-ministro também anunciou que o Fidesz vai criar círculos digitais de cidadãos, em parte para apoiar a campanha eleitoral e em parte porque a vida social passou a ser parcialmente online.
Orbán afirmou que, de acordo com as suas próprias medições internas, um candidato do Fidesz ganharia em 80 dos 106 círculos eleitorais uninominais se as eleições parlamentares se realizassem este domingo.