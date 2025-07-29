O antigo presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, foi condenado na segunda-feira por manipulação de testemunhas e suborno, num julgamento histórico que chocou o país sul-americano e ameaçou manchar o legado do antigo líder conservador.

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A decisão foi tomada após um julgamento de quase seis meses em que os promotores colombianos apresentaram provas de que Uribe tentou influenciar testemunhas que acusaram o líder da lei e ordem de ligações a um grupo paramilitar fundado por criadores de gado, na década de 1990.

Uribe, de 73 anos, não compareceu no tribunal da capital, Bogotá, para assistir ao veredito, uma vez que o juiz ainda não ordenou a sua detenção. Acompanhou o veredito a partir da sua casa nos arredores de Medellín, mas não fez qualquer declaração imediata. Uribe pode sofrer até 12 anos de prisão, mas a sentença será proferida numa audiência separada. Espera-se que recorra da decisão.

Uma figura controversa na Colômbia

O ex-presidente, que governou de 2002 a 2010 com forte apoio dos Estados Unidos, é uma figura controversa na Colômbia. Muitos atribuem-lhe o mérito de ter salvo o país de se tornar um Estado falhado, enquanto outros o associam a violações dos direitos humanos e à ascensão de grupos paramilitares na década de 1990. Durante a leitura da sentença, os opositores de Uribe entraram em confronto com os seus apoiantes no exterior do tribunal.

Opositores do ex-presidente Álvaro Uribe exibem cartaz com a palavra «Culpado» do lado de fora do tribunal onde se aguardava o veredito do seu julgamento. Copyright 2025 The Associated Press (Fernando Vergara) Todos os direitos reservados

Numa decisão que durou mais de 10 horas, a juíza Sandra Heredia disse que haviam provas suficientes para concluir que Uribe conspirou com um advogado para persuadir três ex-membros presos de grupos paramilitares a mudar o testemunho que haviam dado a Ivan Cepeda, um senador de esquerda que havia lançado uma investigação sobre as supostas ligações de Uribe com um grupo paramilitar.

Processo por difamação contra Iván Cepeda

O caso remonta a 2012, quando Uribe apresentou um processo por difamação contra Cepeda no Supremo Tribunal. Mas, numa reviravolta inesperada, o tribunal superior rejeitou as acusações contra Cepeda e começou a investigar Uribe em 2018.

Durante a presidência de Uribe, o exército colombiano obteve algumas das suas maiores vitórias no campo de batalha contra a mais antiga insurreição esquerdista da América Latina, forçando as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) a entrar em áreas remotas e obrigando os líderes do grupo a participar em conversações de paz que levaram ao desarmamento de mais de 13 000 combatentes em 2016.

Conhecido pela sua incansável ética de trabalho e mau feitio, Uribe ainda tem legiões de apoiantes na Colômbia e é um dos mais ferozes opositores do atual presidente, o ex-guerrilheiro esquerdista Gustavo Petro.

Reações à condenação

O secretário de Estado dos EUA , Marco Rubio, reagiu à decisão, pois ficou claro que o juiz Heredia consideraria o ex-presidente culpado de suborno. "O único crime de Uribe foi lutar incansavelmente e defender a sua pátria", escreveu Rubio na segunda-feira no X. "A instrumentalização do poder judicial colombiano por juízes radicais criou um precedente preocupante.

O presidente colombiano Gustavo Petro defendeu a decisão, escrevendo no X que "um sistema judicial sólido" permitirá à Colômbia sair da violência. Numa outra publicação acrescentou que Rubio estava a interferir com a soberania colombiana. "O mundo deve respeitar os juízes da Colômbia", escreveu Petro.

6.400 civis executados pelo exército colombiano

Os críticos também culpam Uribe por vários crimes de Estado. De acordo com a Comissão da Verdade criada em 2017, mais de 6.400 civis foram executados pelo exército colombiano e identificados como membros de grupos rebeldes por soldados em busca de promoções durante o conflito, um fenómeno que atingiu o auge durante o governo de Uribe.

Os promotores acusaram Uribe de enviar advogados para se encontrarem com ex-paramilitares presos e pressioná-los a retirar o testemunho que haviam dado ao senador Cepeda.

Durante o julgamento, Uribe negou ter tentado manipular as testemunhas, mas reconheceu ter solicitado entrevistas com as mesmas como parte da sua preparação para o julgamento e para verificar o testemunho que também estava a ser utilizado num julgamento de homicídio contra o seu irmão, Santiago Uribe, acusado de ligações a paramilitares armados.

Cepeda falou à imprensa após a decisão e disse que continuará a lutar pela verdade e justiça pelas vítimas do conflito colombiano. "Ninguém pode desafiar ou manchar o Estado de Direito", afirmou.