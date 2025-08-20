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Justiça ordena libertação imediata do antigo presidente colombiano Álvaro Uribe

ARQUIVO - O antigo Presidente Álvaro Uribe abandona o tribunal após uma audiência no seu julgamento por manipulação de testemunhas e suborno em Bogotá, Colômbia, 10 de fevereiro de 2025.
ARQUIVO - O antigo Presidente Álvaro Uribe abandona o tribunal após uma audiência no seu julgamento por manipulação de testemunhas e suborno em Bogotá, Colômbia, 10 de fevereiro de 2025. Direitos de autor  Fernando Vergara/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Direitos de autor Fernando Vergara/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
De Maria Muñoz Morillo & AP
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Álvaro Uribe, antigo presidente da Colômbia, foi libertado da prisão domiciliária por ordem do tribunal enquanto recorre da sua condenação por suborno e manipulação de testemunhas. Uribe foi fundamental no processo de paz com as FARC.

Um tribunal de recurso colombiano decidiu na terça-feira que o antigo presidente colombiano Álvaro Uribe deve ser libertado da prisão domiciliária enquanto contesta a sua condenação por suborno e manipulação de testemunhas.

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O líder conservador foi condenado, a 1 de agosto, a 12 anos de prisão domiciliária por ter ameaçado e tentado persuadir testemunhas que tinham falado aos investigadores sobre o seu alegado envolvimento na formação de um grupo paramilitar de direita na década de 1990.

Uribe nega as acusações e recorreu da condenação para o Tribunal Superior de Bogotá. O tribunal tem até meados de outubro para emitir uma decisão final sobre o caso, que chocou a Colômbia e também provocou reações dos aliados de Uribe nos Estados Unidos (EUA).

O Supremo Tribunal anunciou na terça-feira que tinha aprovado um recurso de proteção jurídica apresentado pela defesa de Álvaro Uribe para pedir a sua libertação da prisão domiciliária. Os advogados de Uribe argumentaram que o mandado de captura contra ele violava o seu direito a um processo justo, bem como o seu direito à presunção de inocência.

O ex-presidente colombiano, que governou de 2002 a 2010 com forte apoio dos EUA, é uma figura controversa na Colômbia. Muitos atribuem-lhe o mérito de ter evitado que o país se tornasse um Estado falhado, enquanto outros o associam a violações dos direitos humanos e à ascensão de grupos paramilitares na década de 1990.

Durante o seu mandato, foi iniciado o processo de paz com as FARC

Durante o mandato de Uribe, o exército colombiano obteve vitórias cruciais contra as FARC, o que subsequentemente forçou o grupo a negociar a paz e fez de Uribe um ícone do movimento conservador latino-americano.

No entanto, milhares de jovens foram também mortos pelo exército e apresentados como rebeldes por soldados em busca de promoções, enquanto os oficiais eram pressionados a aumentar as suas taxas de baixas.

O caso contra Uribe remonta a 2012, quando ele entrou com uma ação de difamação contra Iván Cepeda, um deputado de esquerda que havia compilado depoimentos de ex-membros de grupos paramilitares acusando-o de ser um dos fundadores do Metro Bloc, um grupo paramilitar que defendia fazendeiros de ataques de grupos rebeldes.

Em 2018, o Supremo Tribunal da Colômbia arquivou o processo e abriu uma investigação contra Uribe, que foi acusado pelos procuradores de tentar obstruir a justiça ao adulterar o depoimento de testemunhas que tinham falado com Cepeda sobre as alegadas ligações do ex-presidente ao grupo ilegal.

Uma prisão para "preservar a convivência pacífica dos cidadãos"

A juíza Sandra Heredia decidiu em julho que havia provas suficientes para concluir que Uribe conspirou com um advogado para persuadir três antigos membros de grupos paramilitares que se encontravam detidos a alterar o depoimento que tinham prestado a Cepeda, cujo pai foi morto por paramilitares na década de 1980.

A defesa de Uribe argumentou que as provas tinham sido obtidas ilegalmente e que Uribe apenas tinha procurado encontrar-se com os paramilitares presos como parte da sua preparação para o julgamento e para verificar o testemunho que também estava a ser utilizado num julgamento de homicídio contra o seu irmão, Santiago Uribe.

Poucos dias depois de condenar Uribe, a juíza Heredia sentenciou o antigo presidente a 12 anos de prisão domiciliária, argumentando que deveria ser detido imediatamente para "preservar a coexistência pacífica dos cidadãos", demonstrando que mesmo uma figura pública não podia sair em liberdade depois de ter sido condenada.

Uribe é muito admirado pelos conservadores na América Latina e nos Estados Unidos, e o magistrado alegou que as suas ligações ao estrangeiro facilitariam a sua fuga do país se permanecesse em liberdade enquanto recorria do seu caso.

No entanto, o Tribunal Superior de Bogotá decidiu na terça-feira que a juíza Heredia utilizou uma fundamentação vaga ao ordenar a detenção de Uribe e que o mandado de captura contra ele violou o seu direito à igualdade de tratamento perante a lei. O tribunal também rejeitou os argumentos de que Uribe iria fugir da Colômbia, dizendo que ele tinha deixado o país várias vezes durante o seu julgamento e que tinha sempre regressado para enfrentar a justiça.

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