Morreu o político Miguel Uribe Turbay, ferido num atentado em junho

Depois de mais de dois meses no hospital, o senador colombiano e pré-candidato presidencial Miguel Uribe Turbay morreu depois de não ter recuperado dos tiros disparados contra ele durante um comício em 7 de junho, informou a sua família.

Uribe Turbay, 39 anos, foi baleado duas vezes, uma delas na cabeça, por um jovem de 15 anos, que continua preso. O Ministério Público pediu aos tribunais uma medida de prisão preventiva enquanto prosseguem as investigações. Por ser menor de idade, não pode ser condenado a pena de prisão e a pena máxima a que está sujeito é de oito anos de prisão.

O município de Bogotá lamentou a morte do político.

A sua esposa publicou uma mensagem emotiva. "Peço a Deus que me mostre o caminho para aprender a viver sem ti. Descansa em paz, amor da minha vida, eu cuidarei dos nossos filhos".

Este atentado contra Uribe Turbay, opositor do governo de esquerda do atual presidente colombiano, Gustavo Petro, ocorreu na fase inicial da campanha eleitoral para as eleições que a Colômbia que se vão realizar no próximo ano num clima de crescente tensão política, agravado pelas tentativas de Petro de impor alterações à regulamentação laboral a que se opõem os setores mais conservadores.

O atentado foi o primeiro ato de violência direta contra um político na Colômbia em mais de 30 anos.

O assassinato chocou e reacendeu o receio de que a Colômbia possa reviver os trágicos episódios de violência política dos anos 90, quando três candidatos presidenciais foram assassinados.