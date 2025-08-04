Coreia do Sul desliga altifalantes de propaganda na fronteira em gesto de reconciliação com o Norte

A Coreia do Sul começou a retirar os altifalantes de propaganda ao longo da sua fronteira com a Coreia do Norte, num esforço para reduzir as tensões, informaram os militares sul-coreanos.

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O governo sul-coreano esclareceu que a medida era uma "medida prática destinada a aliviar as tensões", mas não afetava a prontidão das suas forças armadas. Não forneceu pormenores sobre o processo de remoção, nem esclareceu se os altifalantes poderão ser reinstalados se as tensões voltarem a aumentar.

Antes do desmantelamento dos altifalantes, não tinha havido qualquer comunicação entre as duas Coreias, disse um porta-voz, Lee Kyung-ho.

Os altifalantes costumavam difundir propaganda anti-norte-coreana e canções K-pop do outro lado da fronteira, uma medida que atingiu um ponto nevrálgico, uma vez que o governo de Kim tem vindo a intensificar a sua campanha para eliminar a influência da cultura pop e da língua sul-coreanas.

Após a sua eleição em junho, o novo governo liberal do Sul decidiu desligar os altifalantes, numa tentativa de reavivar o diálogo e restabelecer a confiança com Pyongyang.

O anterior governo conservador tinha-os ligado em junho de 2024 e reproduzido emissões diárias, em retaliação pelo facto de a Coreia do Norte ter lançado balões cheios de lixo através da fronteira.

As campanhas de guerra psicológica ao estilo da Guerra Fria aumentaram ainda mais as tensões já inflamadas pelo avanço do programa nuclear da Coreia do Norte e pelos esforços da Coreia do Sul para alargar os exercícios militares conjuntos com os Estados Unidos e a sua cooperação trilateral em matéria de segurança com o Japão.

O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, substituiu o conservador Yoon Suk Yeol, depois de ter vencido as eleições antecipadas de junho. Lee Jae Myung prometeu melhorar as relações com Pyongyang, que reagiu com raiva às políticas de linha dura de Yoon e se recusou a dialogar.

A Coreia do Norte ainda não comentou a decisão da Coreia do Sul de retirar os altifalantes.