Um homem que acendeu um cigarro com a chama memorial de um famoso monumento de guerra em Paris foi detido, segundo o ministro do Interior de França.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra um homem a inclinar-se para acender um cigarro na chama do Túmulo do Soldado Desconhecido, sob o Arco do Triunfo, antes de se afastar calmamente.

O incidente teve lugar na segunda-feira à noite e o homem foi detido na terça-feira à tarde, segundo a polícia. O alegado culpado não foi identificado.

O ministro do Interior francês, Bruno Retailleau, afirmou que o ato foi "indecente e patético".

"O homem que profanou o Túmulo do Soldado Desconhecido ao acender um cigarro com a chama memorial foi detido em Paris por violar um local de sepultamento, túmulo, urna ou monumento erguido em memória dos mortos. Foi detido e confessou os factos", escreveu Retailleau no X, na terça-feira.

O memorial, inaugurado em 1920, guarda os restos mortais de um soldado que perdeu a vida na Primeira Guerra Mundial e serve como homenagem a todos os mortos de guerra franceses.

A ministra francesa para a Memória e os Veteranos, Patricia Miralles, disse que iria apresentar uma queixa ao Ministério Público de Paris sobre o incidente.

"Esta chama não acende um cigarro, ela arde pelo sacrifício de milhões dos nossos soldados", escreveu Miralles no X.

"Isto é um insulto aos nossos mortos, à nossa história e à nossa nação. Não se pode ridicularizar a memória francesa e ficar impune."

O vídeo do incidente foi filmado por um turista letão e publicado pela primeira vez no TikTok, segundo o jornal Le Figaro. O turista disse ao jornal que o homem não parecia bêbado e parecia estar plenamente consciente das suas ações.

A Euronews não conseguiu verificar as imagens de forma independente.