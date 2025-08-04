Pelo menos 16 comboios Eurostar foram cancelados na segunda-feira devido a um incidente técnico, criando o caos para os passageiros que viajam de e para Paris, prevendo-se atrasos até ao final do dia.

A empresa ferroviária francesa SNCF atribuiu as perturbações a um corte de energia perto de Moussy, no nordeste do país, que obrigou ao encerramento de uma secção crítica da rede ferroviária a norte de Paris.

Vários comboios Eurostar que circulavam entre Paris e Londres e Bruxelas e Amesterdão foram cancelados, tendo dois comboios da linha Paris-Bruxelas regressado às suas estações originais.

A perturbação generalizada numa das rotas ferroviárias internacionais mais movimentadas da Europa está a ocorrer durante a época alta das viagens de verão.

A falha de energia afetou as linhas pela primeira vez por volta das 8 horas da manhã e requer "grandes reparações" para ser resolvida.

Os comboios de, e para, o principal aeroporto da capital francesa, Charles De Gaulle, também foram afetados.

Os passageiros podem "trocar os seus bilhetes gratuitamente ou pedir um reembolso total", disse um porta-voz do Eurostar, mas os viajantes são aconselhados a adiar a sua viagem, se possível.

Passageiros fazem fila e esperam junto às partidas dos serviços Eurostar na estação St Pancras International em Londres, 7 de março de 2025 AP/Frank Augstein

O horário online do Eurostar mostrava que seis comboios de Londres para Paris tinham sofrido atrasos, alguns até duas horas, e outros cinco tinham sido cancelados.

Nem o Eurostar nem a SNCF deram uma razão para a falta de eletricidade.

Perturbações não são inéditas

Em junho, os passageiros do Eurostar enfrentaram dias de grandes atrasos e cancelamentos depois de duas pessoas terem morrido na linha em França e de cabos terem sido roubados perto de Lille.

Em março, os serviços do Eurostar foram interrompidos quando foi encontrada uma bomba não deflagrada da Segunda Guerra Mundial na estação Gare du Nord, em Paris.

E, em julho do ano passado, a SNCF afirmou ter sido vítima de "vários atos de malevolência", depois de terem sido deliberadamente ateados incêndios em várias linhas de alta velocidade, obrigando ao cancelamento de serviços e afetando cerca de 800 mil passageiros.