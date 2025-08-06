Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Ventura e Rita Matias vão ser alvo de inquérito pelo Ministério Público

ARQUIVO (23.02.2024): André Ventura, líder do partido Chega e Rita Matias numa ação de campanha em Almada.
ARQUIVO (23.02.2024): André Ventura, líder do partido Chega e Rita Matias numa ação de campanha em Almada. Direitos de autor  Armando Franca/AP
Direitos de autor Armando Franca/AP
De Manuel Ribeiro
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

Rita Matias e, posteriormente, André Ventura divulgaram, nas redes sociais e no Parlamento, uma lista com nomes de crianças imigrantes inscritas numa escola de Lisboa. O ato foi polémico e suscitou várias queixas de organizações civis. A CNPD abriu uma averiguação e a PGR um inquérito.

A divulgação de nomes de crianças imigrantes, por Rita Matias, nas redes sociais e, posteriormente, por André Ventura, no Parlamento vão ser alvo de inquérito, confirmou o Ministério Público à Agência Lusa, na quarta-feira. “Confirma-se a instauração de inquérito relacionado com a matéria”, escreve o Jornal Público, citando a Procuradoria-Geral da República (PGR), numa resposta enviada à Lusa.

A deputada do Chega revelou nas redes sociais uma lista de nomes de crianças, afirmando tratar-se de uma lista de inscrição pré-escolar em Lisboa. Rita Matias acrescenta que “recebeu centenas de mensagens de pais a dizerem que não têm vaga para os seus filhos. Agora venha o jornal Polígrafo dizer que é mentira que os imigrantes não estão a passar à frente dos portugueses na admissão para o próximo ano-letivo”, disse no reel publicado na sua conta do Instagram, em julho.

Também em julho, André Ventura voltou a mencionar a lista com os nomes das crianças imigrantes em pleno Parlamento. "Estes senhores são zero portugueses”, disse André Ventura, perante os aplausos de pé da sua bancada.

O ato mereceu a condenação da maioria dos partidos, e inúmeras queixas por parte de organizações civis, que levaram a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) a abrir um processo de averiguação.

A polémica instalada foi, na altura, desvalorizada pelo então presidente em exercício do parlamento, o socialista Marcos Perestrelo, que disse que os nomes não permitiam identificar as crianças em causa, uma posição secundada posteriormente pelo presidente da Assembleia da República, José Aguiar-Branco, que se justificou com “liberdade de expressão”. Naquele dia, Perestrello conduzia os trabalhos e o episódio deu-se quando se discutia os projetos do Governo para alterar as leis da nacionalidade e a de estrangeiros.

Apesar de ter dito ao Observador que não tinha confirmado a lista e que o próprio Ventura também não, Rita Matias disse ao Nascer do Sol que "não se arrependia" de ter revelado os nomes de crianças imigrantes e assegura que "voltaria a fazê-lo". “O objetivo era só destacar que os critérios de distribuição das vagas não são corretos", disse a deputada.

Já o líder do Chega sublinhou que a referida lista era pública e escusou-se de revelar a sua origem.

Esta quarta-feira, depois da confirmação da PGR que vai abrir um inquérito ao caso, André Ventura disse estar convencido de que o mesmo será arquivado, justificando que se trata de uma questão de “liberdade política”, afirmou aos jornalistas a partir da sede nacional do Chega, em Lisboa.

Ventura acrescentou ainda que a justiça está a “perder tempo a olhar para o Parlamento” quando esse tempo devia ser "utilizado em inquéritos a crimes de violação, corrupção e de branqueamento de capitais, de terrorismo, a crimes de incendiários”.

Desconhecendo o que motivou a abertura do inquérito, André Ventura referiu que a justiça criminal precisa ficar desanuviada para outros crimes:

"Nós não devemos entupir a justiça criminal porque não gostamos de um político, porque queremos vê-lo atrás das grades ou porque não os conseguimos combater", afirmou em conferência de imprensa.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

De Ventura a Schiappa: Os políticos que escrevem sobre sexo

CNE pede intervenção do Ministério Público sobre cartazes de André Ventura

Portugueses chamados às urnas nas autárquicas mais disputadas de sempre