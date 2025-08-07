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Procuradores tailandeses acusam dezenas de pessoas devido ao desmoronamento de um edifício

Máquinas limpam os escombros do edifício, 2 de abril de 2025.
Máquinas limpam os escombros do edifício, 2 de abril de 2025. Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn
Publicado a Últimas notícias
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A investigação concluiu que a queda do edifício se deveu a falhas de conceção e que alguns dos projetos oficialmente aprovados não foram implementados.

O Ministério Público da Tailândia acusou formalmente 23 pessoas e empresas devido ao colapso de um edifício de escritórios em Banguecoque, na sequência de um terramoto, matando pelo menos 92 pessoas.

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O edifício parcialmente construído, que deveria albergar o novo Gabinete de Auditoria do Estado, foi o único na Tailândia a ruir completamente em 28 de março devido ao terramoto de magnitude 7,7, que teve o epicentro em Mianmar.

Os acusados incluem os principais empreiteiros do projeto: Italian-Thai Development Co. e o parceiro chinês desta joint venture para o projeto, a empresa China Railway No. 10.

O presidente da Italian-Thai Development, Premchai Karnasuta, e o diretor local da China Railway No. 10, Zhang Chuanling, foram igualmente acusados, juntamente com outras pessoas, incluindo arquitetos, engenheiros e várias outras empresas.

As acusações incluem negligência profissional na conceção, supervisão e práticas de construção que não cumpriram as normas de engenharia, resultando em perigo para terceiros e causando mortes, de acordo com uma declaração do Gabinete do Procurador-Geral.

Equipas de resgate procuram sobreviventes nos escombros do edifício, 1 de abril de 2025.
Equipas de resgate procuram sobreviventes nos escombros do edifício, 1 de abril de 2025. AP Photo

Outras acusações incluem falsificação e falsificação de documentos.

Este é o segundo confronto de Premchai Karnasuta com a lei. Em 2019, foi condenado por matar animais protegidos e posse ilegal de armas enquanto caçava num santuário de vida selvagem. Foi condenado e cumpriu três anos de prisão.

Esta quinta-feira, vários dos acusados já se tinham rendido à polícia e negado qualquer irregularidade.

Uma investigação levada a cabo pela polícia e por outras entidades oficiais concluiu que a queda do edifício se deveu a falhas de conceção e estruturais e que alguns dos projetos oficialmente aprovados não foram implementados.

O terramoto matou mais de 3.700 pessoas no Mianmar e causou grandes danos em Mandalay, a segunda maior cidade do país, e na capital, Naypyidaw.

Outras fontes • AP

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