Roménia enterra o primeiro presidente pós-comunista Ion Iliescu

O primeiro presidente eleito da Roménia depois do comunismo, Ion Iliescu, foi sepultado na quinta-feira, entre fortes divisões sobre o seu legado.

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Foi realizada uma cerimónia religiosa no palácio presidencial de Cotroceni antes de o caixão de Iliescu ser transferido para um cemitério para honras militares. Iliescu morreu na terça-feira, aos 95 anos, após o diagnóstico de um cancro do pulmão, na sequência de anos de declínio da saúde, depois de se ter retirado da vida pública em 2017.

No entanto, mesmo nesses anos, o presidente Iliescu continuou a simbolizar a violenta transição da Roménia do comunismo para a democracia na revolução de 1989, seguida de anos de convulsões à medida que os romenos embarcavam e eram bem sucedidos na sua jornada pró-ocidental.

Dominou mais de uma década da evolução pós-comunista da Roménia, com a sua astúcia em navegar as intermináveis crises que assolaram o país vezes sem conta, muitas vezes com resultados trágicos.

A sua personalidade, as suas ações e o seu legado continuam a ser demasiado complexos para serem explicados a preto e branco, ao ponto de os romenos continuarem divididos entre saber se Iliescu salvou a Roménia em 1989 e nos anos seguintes, mantendo-a unida, ou se destruiu a extraordinária impressão que os romenos causaram com a sua coragem ao enfrentarem com as próprias mãos o sistema repressivo do ditador Nicolae Ceaușescu.

O homem do momento

Educado na URSS e apresentado pelos soviéticos como uma alternativa a Ceaușescu, do tipo Gorbachev, Iliescu acabou por ser o homem do momento na Revolução de 1989.

Começou por ser ministro do governo comunista, mas foi afastado em 1971. Depois, durante a revolta anticomunista, exerceu de facto o poder militar. Assumiu o poder e a sua primeira decisão importante foi ordenar a execução por fuzilamento de Nicolae Ceaușescu e da sua mulher Elena, a 25 de dezembro de 1989.

Nas primeiras horas após a fuga do ditador Ceaușescu, Iliescu surgiu com o apoio do aparelho de segurança para tomar o poder e iniciar a dolorosa transição da Roménia para uma democracia prudente.

O legado de Iliescu cabe agora aos historiadores dissecar, uma vez que ele se esquivou a um grande julgamento por crimes de guerra que iria estabelecer o registo das tragédias da revolução romena, incluindo as acusações de que um golpe de Estado liderado pelos apparatchiks do Partido Comunista e pelas forças militares e de segurança repressivas confiscou a verdadeira revolução de 16-22 de dezembro de 1989.

ARQUIVO: Um membro da força de Defesa Civil romena em Bucareste prepara a sua espingarda, tentando localizar as forças pró-Ceausescu que continuam a disparar contra cidadãos. AP

Mais de 1.100 pessoas morreram durante a revolução, 862 das quais depois de Iliescu ter tomado o poder, numa psicose nacional de que os chamados "terroristas" organizados por Ceausescu para o manter no poder estavam a ripostar e a matar os revolucionários.

Negou qualquer irregularidade e recusou-se a ser interrogado pelos procuradores militares, alegando que as suas ações eram para o sucesso da revolução.

Entretanto, acabou por ser ele a advertir que um país de 23 milhões de habitantes que emerge de um dia para o outro de décadas de uma ditadura angustiante e debilitante não pode saltar de cabeça para uma democracia europeia capitalista.

Foi ao mesmo tempo odiado e amado por uma Roménia dividida, uma polarização que ainda hoje se faz sentir na sociedade.

Com a sua exibição aparentemente suave e calorosa, Iliescu projetava, por um lado, uma segurança tranquilizadora para aqueles que receavam uma mudança repentina do mundo à sua volta, mas combatia igualmente, muitas vezes de forma violenta e trágica, aqueles que queriam cortar decisivamente o cordão umbilical comunista e avançar rapidamente para uma sociedade ocidental.

Fê-lo à sua maneira, manobrando cuidadosamente as alavancas da sociedade com as suas verdadeiras convicções socialistas.

Como ainda há quem afirme que era um visionário político, Iliescu transferiu gradualmente as suas simpatias pelo Leste para a sua própria biblioteca e fez uma pressão decisiva para que a Roménia aderisse à União Europeia e à NATO, com sucesso.

Uma última fratura política

Na quinta-feira, muitos antigos dirigentes e funcionários prestaram homenagem a Iliescu, ao contrário do partido União para Salvar a Roménia, parceiro da coligação governamental, que se opôs ao dia de luto nacional e disse que os representantes do partido não iriam ao funeral, provocando uma cisão no governo recentemente empossado.

A decisão da USR suscitou a ira dos parceiros de coligação do Partido Social Democrata, ou PSD, que Iliescu fundou e que tem sido o partido mais dominante desde a revolução.

ARQUIVO: Um homem passa por cartazes do ex-presidente romeno Ion Iliescu, tendo como pano de fundo o Palácio do Parlamento em Bucareste, a 25 de novembro de 2000. Vadim Ghirda/AP

"Estes são apenas ataques vergonhosos de pessoas que nunca estarão à altura do legado deixado pelo líder fundador do PSD", disse Marcel Ciolacu, antigo líder do PSD e primeiro-ministro, numa publicação no Facebook, acrescentando que "demonstra apenas um ódio doentio e falta de decência".

Uma ausência notável no funeral foi o recém-eleito presidente da Roménia, Nicușor Dan, que fundou o partido USR em 2016, e enviou uma breve declaração após a morte do ex-presidente, afirmando que "a história julgará Ion Iliescu".

O aceso debate nacional sobre a necessidade de lhe ser dado um funeral nacional prova que as feridas profundas da sociedade romena pós-1989 ainda perduram até hoje, uma vez que muitos capítulos dolorosos das últimas décadas ainda aguardam as suas conclusões verdadeiras e honestas.

Em última análise, depois de ter sido eleito duas vezes presidente em dois momentos políticos completamente diferentes, nas primeiras eleições democráticas e depois no meio dos esforços da Roménia para aderir à UE e à NATO, Iliescu continua a ser uma personalidade muito debatida e imponente para os romenos, mas claramente uma das figuras decisivas do Estado romeno.