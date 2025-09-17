Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Roménia acusa ex-candidato presidencial Georgescu de tentativa de golpe de Estado

ARQUIVO: Calin Georgescu, o vencedor da primeira volta das eleições anuladas do ano passado, chega a um gabinete do procurador em Bucareste, Roménia, terça-feira, 27 de maio de 2025
ARQUIVO: Calin Georgescu, o vencedor da primeira volta das eleições anuladas do ano passado, chega a um gabinete do procurador em Bucareste, Roménia, terça-feira, 27 de maio de 2025 Direitos de autor  Vadim Ghirda/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Direitos de autor Vadim Ghirda/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
De Kieran Guilbert & Euronews Romania
Publicado a
Partilhe esta notícia Comentários
Partilhe esta notícia Close Button

Georgescu e 21 outros suspeitos são acusados de planear atos de violência depois de as eleições presidenciais terem sido anuladas por alegada interferência russa em dezembro passado.

PUBLICIDADE

Os procuradores romenos acusaram, na terça-feira, o político ultranacionalista Călin Georgescu, que liderou as eleições presidenciais anuladas do ano passado, de tentativa de golpe de Estado.

Segundo a acusação, Georgescu e outras 21 pessoas planeavam pôr em perigo a segurança nacional e a ordem constitucional do país, depois de a vitória do candidato pró-russo na primeira volta das eleições, em novembro, ter sido considerada inválida.

Numa entrevista à Euronews Roménia, o antigo procurador-geral da Roménia, Augustin Lazăr, disse que Georgescu poderia enfrentar até 20 anos de prisão se fosse considerado culpado.

Um dos outros suspeitos é Horațiu Potra, um mercenário que organizou um grupo paramilitar na sequência de um encontro com Georgescu a 7 de dezembro, segundo os procuradores.

No dia anterior, o Tribunal Constitucional da Roménia anulara a primeira volta das eleições, depois de terem surgido alegações de violações eleitorais e de interferência russa. Moscovo rejeitou as acusações de interferência na votação e Georgescu negou qualquer irregularidade.

De acordo com a declaração do Ministério Público, o grupo paramilitar formado por Potra planeava instigar confrontos e levar a cabo "ações violentas de natureza subversiva".

Potra foi detido a 8 de dezembro quando viajava para Bucareste com um grupo de homens armados, segundo a imprensa local. Terá sido libertado sob condição de se apresentar à polícia, mas mais tarde fugiu do país.

Numa conferência de imprensa na terça-feira, o procurador-geral da Roménia, Alex Florența, disse que o paradeiro de Potra é desconhecido, mas que ele estava a tentar obter asilo na Rússia.

A Roménia tem sido alvo de "extensas campanhas híbridas" por parte da Rússia ao longo do último ano, com ciberataques e desinformação que procuram influenciar as eleições, acrescentou.

Em dezembro, as autoridades do país membro da UE e da NATO divulgaram documentos que alegavam que Moscovo tinha organizado uma vasta campanha nas redes sociais para promover a candidatura presidencial de Georgescu.

Florența alegou que Georgescu tinha beneficiado de campanhas de desinformação online em plataformas como o Facebook e o TikTok.

Georgescu foi impedido de participar na tensa repetição das eleições, realizada em maio. A eleição acabou por ser ganha pelo candidato pró-UE Nicușor Dan, à frente do líder da extrema-direita George Simion. Georgescu anunciou entretanto a sua retirada da política.

Related

Na terça-feira, Dan escreveu no X, dizendo que a investigação do Ministério Público mostrou como as ações da Rússia "apoiaram diretamente um candidato pró-Kremlin na corrida eleitoral".

"A Roménia não vai tolerar qualquer interferência estrangeira no seu processo democrático", afirmou.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhe esta notícia Comentários

Notícias relacionadas

Roménia enterra o primeiro presidente pós-comunista Ion Iliescu

Roménia recorre a fundos da UE para lidar com consequências das cheias

Tribunal Constitucional romeno rejeita por unanimidade a candidatura de Calin Georgescu, dando origem a protestos