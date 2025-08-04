Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Roménia recorre a fundos da UE para lidar com consequências das cheias

Nesta imagem divulgada pelos serviços de emergência romenos de Suceava (ISU Suceava), uma casa é danificada após uma inundação repentina na aldeia de Brosteni, no norte da Roménia
Nesta imagem divulgada pelos serviços de emergência romenos de Suceava (ISU Suceava), uma casa é danificada após uma inundação repentina na aldeia de Brosteni, no norte da Roménia Direitos de autor  AP/ISU Suceava
Direitos de autor AP/ISU Suceava
De Jerry Fisayo-Bambi
Publicado a
Pelo menos três pessoas morreram quando chuvas torrenciais atingiram a Roménia no final de julho, provocando inundações repentinas no nordeste do país.

O governo romeno anunciou na segunda-feira que vai recorrer a um pacote de apoio da União Europeia (UE) para ajudar as populações afetadas pelas inundações repentinas que causaram a morte de pelo menos três pessoas no nordeste do país.

A ajuda consiste em montantes entre 3.000 e 6.000 euros por caso, que serão concedidos após a realização de avaliações dos danos nos condados de Neamt e Suceava, duramente afetados, adiantou esta segunda-feira o primeiro-ministro Ilie Bolojan.

Bucareste vai também ativar o Fundo de Solidariedade da UE, através do qual a Roménia pode aceder a centenas de milhões de euros para a reconstrução da região, mas este dinheiro só chegará dentro de alguns meses, acrescentou Bolojan.

Só em Suceava, são necessários cerca de 78 milhões de euros para a reconstrução da cidade de Brosteni e de outras localidades fustigadas, de acordo com o Conselho do Condado.

Nesta imagem dos Serviços de Emergência Romenos de Suceava, socorristas passam por veículos danificados após uma enchente repentina na aldeia de Brosteni, no norte da Roménia
Nesta imagem dos Serviços de Emergência Romenos de Suceava, socorristas passam por veículos danificados após uma enchente repentina na aldeia de Brosteni, no norte da Roménia AP/ISU Suceava

O anúncio da Roménia foi confirmado por Dragoș Pîslaru, ministro dos Investimentos e dos Projetos Europeus, que escreveu no Facebook que será usado pela primeira vez o mecanismo europeu de Apoio Regional de Emergência à Reconstrução (RESTORE).

Segundo Pîslaru, o RESTORE, que foi criado para casos de grandes catástrofes naturais, permitirá a rápida atribuição de milhões de euros de fundos europeus às zonas afetadas.

Centenas de pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas enquanto os serviços de salvamento se deslocavam para Neamt e Suceava. Cerca de 680 casas foram atingidas pelas inundações repentinas, que destruíram 41 casas, bem como a rede de água e esgotos, de acordo com os meios de comunicação social locais.

Os residentes, alguns dos quais ficaram presos nas suas casas devido às inundações, foram resgatados pelos bombeiros e por helicópteros. As autoridades informaram que retiraram 890 pessoas só na cidade de Neamt.

Em setembro passado, pelo menos 24 pessoas morreram devido à tempestade Boris, depois de uma enorme vaga de inundações ter atingido a Europa Central, causando destruição generalizada em cerca de cinco países.

Os condados de Galați e Vaslui, no nordeste do país, foram os mais atingidos pelas inundações.

