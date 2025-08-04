Roménia recorre a fundos da UE para lidar com consequências das cheias

O governo romeno anunciou na segunda-feira que vai recorrer a um pacote de apoio da União Europeia (UE) para ajudar as populações afetadas pelas inundações repentinas que causaram a morte de pelo menos três pessoas no nordeste do país.

A ajuda consiste em montantes entre 3.000 e 6.000 euros por caso, que serão concedidos após a realização de avaliações dos danos nos condados de Neamt e Suceava, duramente afetados, adiantou esta segunda-feira o primeiro-ministro Ilie Bolojan.

Bucareste vai também ativar o Fundo de Solidariedade da UE, através do qual a Roménia pode aceder a centenas de milhões de euros para a reconstrução da região, mas este dinheiro só chegará dentro de alguns meses, acrescentou Bolojan.

Só em Suceava, são necessários cerca de 78 milhões de euros para a reconstrução da cidade de Brosteni e de outras localidades fustigadas, de acordo com o Conselho do Condado.

Nesta imagem dos Serviços de Emergência Romenos de Suceava, socorristas passam por veículos danificados após uma enchente repentina na aldeia de Brosteni, no norte da Roménia AP/ISU Suceava

O anúncio da Roménia foi confirmado por Dragoș Pîslaru, ministro dos Investimentos e dos Projetos Europeus, que escreveu no Facebook que será usado pela primeira vez o mecanismo europeu de Apoio Regional de Emergência à Reconstrução (RESTORE).

Segundo Pîslaru, o RESTORE, que foi criado para casos de grandes catástrofes naturais, permitirá a rápida atribuição de milhões de euros de fundos europeus às zonas afetadas.

Centenas de pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas enquanto os serviços de salvamento se deslocavam para Neamt e Suceava. Cerca de 680 casas foram atingidas pelas inundações repentinas, que destruíram 41 casas, bem como a rede de água e esgotos, de acordo com os meios de comunicação social locais.

Os residentes, alguns dos quais ficaram presos nas suas casas devido às inundações, foram resgatados pelos bombeiros e por helicópteros. As autoridades informaram que retiraram 890 pessoas só na cidade de Neamt.

Em setembro passado, pelo menos 24 pessoas morreram devido à tempestade Boris, depois de uma enorme vaga de inundações ter atingido a Europa Central, causando destruição generalizada em cerca de cinco países.

Os condados de Galați e Vaslui, no nordeste do país, foram os mais atingidos pelas inundações.