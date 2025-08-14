Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Aldeias na Roménia sofrem com falta de água durante vaga de calor

Roménia enfrenta uma situação de seca
Roménia enfrenta uma situação de seca Direitos de autor  Czegledi Zsolt/MTI - MTI
Direitos de autor Czegledi Zsolt/MTI - MTI
De Euronews
Publicado a
Partilhe esta notícia
Partilhe esta notícia
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Copied

Grande parte da Europa está atualmente a ser atingida por uma seca sem precedentes. É esse o caso da Roménia, em particular do condado de Dolj, onde quase todos os poços já secaram.

PUBLICIDADE

Tal como grande parte da Europa, a Roménia está a passar por uma onda de calor. A semana começou com um alerta vermelho devido às altas temperaturas. A seca está a causar estragos e, em várias aldeias, os poços já estão sem água.

Esta é a realidade em muitas aldeias do condado de Dolj, no sudoeste da Roménia, onde quase todos os poços já secaram. Os que se localizam à beira da estrada, por sua vez, estão cheios de lama.

Nesta localidade, já não existe água suficiente para todos os habitantes, devido à seca, que os especialistas dizem ter sido causada pela onda de calor e pela falta de chuva.

"Na parte sudoeste do país, e especialmente em Olténia, o abastecimento de água no solo a uma profundidade de 0-100 cm é bastante baixo, com a seca severa, e até extrema, a instalar-se já na zona sudoeste da região", explicou à Euronews Mihaela Brâncuși, meteorologista romena.

Como também já noticiou a Euronews, é este o caso da aldeia de Teascu din Deal, também no condado de Dolj, onde é um desafio diário, para os habitantes, encontrar água para suprir as suas necessidades básicas. Muitos caminham longas distâncias até fontes ou poços, carregando pesados bidões ou barris de cinco litros de volta para casa. Há quem esteja a recorrer à recolha de água da chuva para complementar o abastecimento.

A crise de água na Roménia estende-se ao vale do rio Danúbio, onde os poços também secaram e os habitantes dependem de um abastecimento de água municipal limitado.

Grande parte da Europa está atualmente a ser atingida por uma seca sem precedentes. De acordo com o Observatório Europeu da Seca, mais de metade dos solos no continente e na região mediterrânica já foram afetados.

Os especialistas alertam que a situação é já a mais grave dos últimos 13 anos. Mais de metade dos solos na Roménia estão agora em seca extrema, com o cenário a ser ainda mais crítico na Sérvia. Enquanto na Alemanha, França e Reino Unido, a situação agrava-se de semana para semana.

Seca e temperaturas altas afetam a agricultura romena

Tal como reportado anteriormente pela Euronews, a seca afetou fortemente a produção de alimentos na Roménia este ano, com consequente impacto no preço de alguns produtos alimentares, como a carne de porco, os cereais e o mel.

Na ótica dos peritos, na base deste fenómeno de seca estão as alterações climáticas, que poderão causar mudanças substanciais no setor agrícola nos próximos anos.

A seca que atingiu a Europa este ano resultará numa produção menor de cereais e os agricultores tentarão compensar as suas perdas. Condições climáticas excepcionais irão refletir-se nos preços, tanto de produtos básicos quanto de alimentos processados.

A carne suína poderá também tornar-se mais cara. Os agricultores ainda não recuperaram após o aumento recente dos preços da energia. Além disso, há cinco anos a peste suína foi outro grande golpe para a indústria.

Partilhe esta notícia

