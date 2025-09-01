Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Últimas publicações
Publicidade

Voluntários juntam-se para recuperar igreja com 600 anos

Recuperação da igreja deve custar 30 mil euros
Recuperação da igreja deve custar 30 mil euros
Direitos de autor Petrus Italus Trust - Facebook
De Euronews
Publicado a
Na aldeia de Corvinesti, no norte da Roménia, um grupo de defensores do património uniu-se para recuperar uma igreja que faz parte da história da região e do seu povo.

Está em curso no norte da Roménia um esforço notável: um punhado de voluntários está a trabalhar para salvar uma igreja gótica que data de há seis séculos A igreja encontra-se em avançado estado de degradação e está a ser salva através de uma campanha de angariação de fundos por parte de um grupo, nas suas palavras, "de todos os que amam o património cultural da Transilvânia".

Os voluntários da Associação Petrus Italus Trust iniciaram os trabalhos de restauro, começando por tratar das telhas do telhado. Diz Lavinia Cociubei, arquiteta e presidente da Associação Petru Italus Trust: "Este é um projeto em parceria com a comunidade local da aldeia de Corvinesti e a paróquia ortodoxa. Encontrámos uma solução mais interessante, uma campanha de angariação de fundos, segundo a qual cada doador que doe 30 Lei por uma telha pode ter o seu nome gravado na telha doada."

Os voluntários trabalham numa rotação de turnos de uma semana. Atualmente, há dezassete, na maioria estudantes de arquitetura de todo o país.

"Era bonito para nós, quando éramos jovens", conta um habitante da aldeia. "Costumávamos vir aqui à igreja, especialmente no dia da festa dos Santos Miguel e Gabriel."

Estima-se que sejam necessários cerca de 30.000 euros para concluir os trabalhos de restauro. O dinheiro deve vir maioritariamente de donativos. A pequena igreja é um exemplo de colaboração inter-religiosa: ao longo de seis séculos foi católica, luterana e depois ortodoxa.

