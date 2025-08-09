Incêndios florestais no sul da Europa com temperaturas recorde

Os bombeiros estão a combater os incêndios florestais no sul da Europa, numa altura em que o calor extremo atinge a região com temperaturas recorde.

Em França, cerca de 1400 bombeiros foram destacados no sábado para a região de Aude, no sul do país, para evitar que o maior incêndio florestal das últimas décadas se reacendesse, tendo todos os residentes sido autorizados a regressar às suas casas.

O prefeito de Aude, Christian Pouget, disse que o fogo está contido desde quinta-feira, depois de ter queimado mais de 160 quilómetros quadrados esta semana na região arborizada, conhecida pelas suas adegas.

Todas as estradas foram reabertas, mas as autoridades decretaram uma proibição rigorosa de acesso à floresta, disse Pouget numa conferência de imprensa no sábado.

"A luta continua, os bombeiros ainda estão a trabalhar no reacendimento (do fogo)", disse.

Árvores queimadas durante um dos maiores incêndios florestais das últimas décadas em Fontjoncouse, no sul de França, sexta-feira, 8 de agosto de 2025. AP Photo/Manu Fernandez

O incêndio causou a morte de uma pessoa e 25 feridos, incluindo 19 bombeiros, disse Pouget.

Espera-se que as altas temperaturas nos próximos dias compliquem os esforços dos bombeiros.

"O fogo não será extinto durante várias semanas", disse o Coronel Christophe Magny, diretor do departamento de bombeiros de Aude, apontando para vários "pontos quentes" que estão a ser monitorizados de perto.

A agência meteorológica nacional francesa Meteo France colocou a metade sul da França sob alerta de "alta vigilância" devido à onda de calor, com temperaturas esperadas na região de Aude de até 39°C no sábado.

Continuam os incêndios em Espanha, Grécia e Portugal

Em Portugal, a Proteção Civil registou 23 ocorrências de incêndios ativos, com 995 operacionais no terreno, na manhã de sábado.

O Governo português decidiu prolongar o alerta de tempo quente até 13 de agosto.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas máximas vão subir durante o fim de semana e manter-se elevadas até segunda-feira, com os termómetros a variar entre os 30 e os 43 graus na maior parte do país.

Em Espanha, os bombeiros também continuaram a combater um incêndio ativo na província de Ávila, no centro-oeste, no sábado.

O incêndio começou na tarde de sexta-feira e a Unidade Militar de Emergência (UME) espanhola trabalhou durante toda a noite para tentar controlá-lo e evitar que se aproximasse de estradas e linhas de comboio.

Com temperaturas próximas dos 39°C em partes de Espanha e Portugal, o risco de incêndio é extremamente elevado.

Prevê-se que o atual período de temperaturas extremas se prolongue, pelo menos, até à próxima quarta-feira, de acordo com o serviço meteorológico nacional espanhol AEMET.

Um helicóptero sobrevoa o fumo de um incêndio em Keratea, nos arredores de Atenas, na sexta-feira, 8 de agosto de 2025. AP Photo/Thanassis Stavrakis

Na Grécia, um grande incêndio florestal que deflagrou na tarde de sexta-feira em Keratea, cerca de 40 quilómetros a sudeste de Atenas, continuou a alastrar pela Ática oriental e meridional durante a noite, causando danos significativos em habitações e provocando uma vítima mortal.

As autoridades emitiram ordens de evacuação à medida que o incêndio se aproximava das zonas residenciais, enquanto os bombeiros lutavam contra ventos fortes.

Pelo menos 260 bombeiros, apoiados por 77 veículos, estavam a trabalhar para conter o incêndio, com numerosos voluntários e civis a ajudar nas áreas afetadas.

Incêndio na Turquia sob controlo

Os incêndios florestais nos distritos centrais de Canakkale e na zona de Bayramic, no oeste da Turquia, foram em grande parte controlados, segundo o Ministro da Agricultura e Florestas, Ibrahim Yumakli.

Yumakli declarou que as equipas de combate aos incêndios trabalharam durante toda a noite para travar o avanço das chamas. Confirmou que a propagação dos incêndios foi travada e que os esforços de arrefecimento estão em curso.

O incêndio, que deflagrou na sexta-feira perto da aldeia de Yigitler e se propagou a uma zona florestal sob ventos fortes, levou a evacuações preventivas nas aldeias de Sacakli, Ahmetceli, Doganca, Zeytinli e Pitirelli.

Um total de 654 residentes foram transferidos para zonas seguras. As autoridades informaram que quatro suspeitos foram detidos no âmbito das investigações em curso sobre a causa dos incêndios.

O fumo sobe dos escombros após um incêndio em Sacakli, na província de Canakkale, no noroeste do país, no sábado, 9 de agosto de 2025. Berkman Ulutin/Dia Photo via AP

Um novo normal

O Sul da Europa tem sido palco de vários incêndios de grandes dimensões este verão. Os cientistas alertam para o facto de as alterações climáticas estarem a agravar a frequência e a intensidade do calor e da secura, tornando a região mais vulnerável aos incêndios florestais.

Esta semana, a Organização Meteorológica Mundial das Nações Unidas (OMM) publicou um relatório que descreve em pormenor o impacto do calor extremo a nível mundial.

O relatório indicou que as temperaturas extremas causaram aproximadamente 489 000 mortes anuais relacionadas com o calor entre 2000 e 2019, tendo 36% ocorrido na Europa

Neste mês de julho, que bateu recordes, a Turquia registou um novo máximo nacional extremo de 50,5°C, segundo o relatório. A Suécia e a Finlândia também registaram períodos invulgarmente longos de temperaturas superiores a 30°C.

A OMM alerta para a necessidade de os países agirem mais rapidamente para se adaptarem às alterações climáticas e limitarem o aquecimento global, em conformidade com o Acordo de Paris de 2015.

"O calor extremo é por vezes chamado o assassino silencioso, mas com a ciência, os dados e as tecnologias atuais, o silêncio já não é uma desculpa. Todas as mortes causadas pelo calor extremo são evitáveis", afirmou o Secretário-Geral Adjunto da OMM, Ko Barrett.

A organização estima que a expansão dos sistemas de alerta para a saúde causada pelo calor em 57 países poderia salvar cerca de 100 000 vidas por ano.

"Não se trata apenas de uma questão climática, mas de uma emergência de saúde pública", afirmou Joy Shumake-Guillemot, diretora do Programa Conjunto OMS-OMS para o Clima e a Saúde e co-líder da Rede Mundial de Informação sobre Calor e Saúde (GHHIN).