Vídeo. Vento e calor intensificam incêndios na província espanhola de Leão

As autoridades espanholas dizem que as altas temperaturas e os ventos fortes intensificaram os incêndios florestais, o que fez com que chamas se aproximassem de habitações.
Seis incêndios florestais estão, neste momento, ativos na província de Leão, com dois deles considerados de alto risco por estarem próximos de casas.
Em Yeres, cerca de trinta pessoas foram obrigadas a deslocar-se, uma vez que o fogo se aproximava do Património Mundial da UNESCO de Las Médulas.
O governo regional declarou alerta de nível 2, e quase uma dezena de equipas aéreas e terrestres foram mobilizadas. O incêndio começou no sábado, estando a sua origem a ser investigada.