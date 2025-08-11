Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
SEIS FOGOS MANTÊM TODA A PROVÍNCIA DE LEÃO EM ALERTA
No Comment

Vídeo. Vento e calor intensificam incêndios na província espanhola de Leão

Últimas notícias:

Os residentes de Carucedo e Yeres, na província espanhola de Leão, foram retirados das suas casas à medida que os incêndios florestais avançavam na sua direção.

As autoridades espanholas dizem que as altas temperaturas e os ventos fortes intensificaram os incêndios florestais, o que fez com que chamas se aproximassem de habitações.

Seis incêndios florestais estão, neste momento, ativos na província de Leão, com dois deles considerados de alto risco por estarem próximos de casas.

Em Yeres, cerca de trinta pessoas foram obrigadas a deslocar-se, uma vez que o fogo se aproximava do Património Mundial da UNESCO de Las Médulas.

O governo regional declarou alerta de nível 2, e quase uma dezena de equipas aéreas e terrestres foram mobilizadas. O incêndio começou no sábado, estando a sua origem a ser investigada.

