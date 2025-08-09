Von der Leyen manifestou apoio ao povo bielorrusso no 5º aniversário das eleições "fraudulentas"

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, manifestou o seu apoio ao povo bielorrusso por ocasião do quinto aniversário das "eleições fraudulentas" que deram início aos protestos em massa dos opositores de Alexander Lukashenko.

"Cinco anos após as eleições fraudulentas na Bielorrússia, o nosso apoio ao povo bielorrusso mantém-se inalterado", afirmou von der Leyen numa declaração na Plataforma X. "Não vamos parar até que cada um dos mais de mil presos políticos seja libertado. Até que as aspirações democráticas do povo bielorrusso sejam concretizadas".

A Presidente da Comissão Europeia garantiu que a UE continuará a apoiar a sociedade civil, os meios de comunicação social independentes, os defensores dos direitos humanos e as forças democráticas bielorrussas. Recordou também que a promessa de Bruxelas de mobilizar 3 mil milhões de euros para uma Bielorrússia democrática continua em vigor.

"Quando chegar o momento da transição democrática, a União Europeia estará pronta", garantiu von der Leyen.

"Mantemo-nos fiéis à nossa promessa de mobilizar um pacote de apoio de 3 mil milhões de euros para uma Bielorrússia democrática. Hoje expresso o meu total apoio e solidariedade a todos os bielorrussos", concluiu a chefe da Comissão Europeia na sua mensagem. "Que chegue em breve o dia em que as vossas esperanças de um futuro livre e democrático sejam finalmente concretizadas."

"Eleições falsificadas"

Em 9 de agosto de 2020, a Bielorrússia realizou uma eleição presidencial na qual Alexander Lukashenko foi novamente declarado vencedor com mais de 80% dos votos. A sua rival, a dona de casa Svetlana Tikhanovskaya, que se tornou candidata da oposição após a detenção dos principais opositores do regime, foi "apurada" pelo Centro para a Reforma Eleitoral com pouco mais de 10% dos votos.

Veronika Tsepkalo, Svetlana Tikhanovskaia e Maria Kolesnikova num comício pré-eleitoral, julho de 2020 Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Revoltados com a "fraude", os opositores de Lukashenko saíram à rua exigindo a sua demissão e eleições "justas". As autoridades lançaram uma repressão em larga escala contra os manifestantes, milhares de pessoas foram detidas e dezenas de milhares, incluindo a própria Tikhanouskaya, abandonaram o país.

O Centro de Direitos Humanos "Viasna" documentou mais de 100 000 casos de repressão nos últimos cinco anos. Atualmente, 1.190 presos políticos estão atrás das grades, enquanto dezenas de outros se encontram detidos em centros de detenção temporária em todo o país, acusados de actos políticos administrativos.

Por ocasião do 5º aniversário do início dos protestos, os líderes das forças democráticas no exílio planearam manifestações na Polónia, na Lituânia e noutros países para este fim de semana. As autoridades bielorrussas responderam lançando uma vasta campanha de intimidação dos manifestantes no estrangeiro, ameaçando-os com a confiscação dos bens deixados no seu país de origem, por considerarem que as ações da oposição são prejudiciais para o Estado devido às sanções impostas contra Minsk oficial neste contexto.