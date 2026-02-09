A Lituânia realizou um exercício militar na segunda-feira, simulando um incidente de segurança a bordo de um comboio de trânsito russo com destino a Kaliningrado, o mais recente sinal de tensões crescentes sobre o corredor ferroviário que atravessa o seu território.

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O cenário imagina um incidente a bordo do comboio, quando este atravessa a Lituânia, que resulta em vários feridos e uma vítima mortal.

Consequentemente, o comboio é obrigado a parar em Kaunas, onde seis pessoas conseguem escapar.

O exercício militar tem por base um incidente que remonta ao verão passado, quando um cidadão russo desembarcou de um comboio de trânsito em junho, o que suscitou preocupações quanto a potenciais riscos de segurança ligados ao corredor.

De acordo com o ministro do Interior, Vladislav Kondratovič, o incidente de junho levou ao reforço dos controlos de trânsito na Lituânia e levou o país a melhorar a coordenação entre as instituições.

No entanto, Vladislav Kondratovił admitiu que ainda estão pendentes várias "decisões sobre infraestruturas".

Um trabalhador está ao lado dos tanques sul-coreanos Black Panther K2 no porto da Marinha polaca de Gdynia, Polónia, terça-feira, 6 de dezembro de 2022. Michal Dyjuk/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Foram também realizados exercícios militares na cidade polaca de Braniewo, perto da fronteira polaca com Kaliningrado.

Os exercícios no campo de tiro da Brigada de Cavalaria Blindada de Braniewo contaram com tanques K2 "Pantera Negra" de fabrico coreano.

A brigada blindada foi destacada para a região perto da fronteira russa em agosto de 2025 para reforçar o flanco oriental da NATO e defender o nordeste da Polónia, incluindo contra potenciais ameaças de Kaliningrado e da Bielorrússia.

"Estes são tanques do século XXI. A sua eletrónica e potência tornam-nos incrivelmente poderosos", disse o Tenente-Coronel Marcin Jankowski aos meios de comunicação locais, "o seu alcance de tiro é incomparável com os tanques mais antigos".

O exclave como um risco para a segurança

Kaliningrado é um enclave russo que faz fronteira com a Lituânia e a Polónia. Ao abrigo de um acordo Rússia-UE assinado antes da adesão da Lituânia ao bloco de 27 membros, os cidadãos russos estão autorizados a viajar através da Lituânia para Kaliningrado com restrições mínimas.

No entanto, a política externa cada vez mais agressiva de Moscovo levou as autoridades lituanas a considerar a rota de trânsito como um potencial risco de segurança.

A Lituânia organiza exercícios de trânsito em Kaliningrado na sequência de um incidente de segurança. 02 de fevereiro de 2026. Kaunas, Lituânia. EBU

Após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia no início de 2022, Vilnius começou a aplicar sanções aos produtos russos que transitam pelo seu território e entram no enclave.

Na sequência das ameaças de Moscovo, Bruxelas reviu as suas recomendações de sanções, aconselhando a Lituânia a permitir a continuação do trânsito ferroviário.