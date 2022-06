Porque é que a Rússia ameaçou a Lituânia por causa de Kaliningrado?

A Rússia alertou que poderá "tomar medidas" contra a Lituânia depois de Vilnius começar a aplicar sanções a mercadorias russas que passam pelo país para chegar a Kaliningrado.

O enclave, bloqueado entre a Lituânia e a Polónia, tem importância estratégica para a Rússia, que adquiriu o território após a Segunda Guerra Mundial.

Atualmente alberga a frota russa do Báltico, bem como mísseis nucleares, de acordo com vários relatos. Também é um dos centros industriais mais importantes para o país, com o único porto livre de gelo da Rússia.

Moscovo classificou as novas ações da Lituânia como "sem precedentes" e "ilegais."

A Lituânia, por outro lado, disse que está apenas a aplicar as sanções da União Europeia (UE) contra a Rússia por causa da invasão da Ucrânia. A importação e o trânsito de certas mercadorias, como carvão, metais e materiais de construção através do bloco, estão proibidos.

A UE apoiou a Lituânia, enfatizando que o pequeno estado báltico está a respeitar as sanções do bloco e de forma alguma a implementar medidas unilaterais.

Josep Borrell, o chefe da diplomacia europeia sublinhou, no início desta semana, que "o trânsito terrestre entre Kaliningrado e outras partes da Rússia não foi interrompido nem proibido, que não há bloqueio" e que "o trânsito de passageiros e de mercadorias que não são sancionados continua."

"De acordo com as sanções da União Europeia, existem restrições de importação e exportação que se aplicam em relação a certas mercadorias, incluindo a proibição de trânsito de mercadorias através do território da União Europeia. A Lituânia não está a fazer nada além de implementar as diretrizes fornecidas pela Comissão Europeia", acrescentou.

