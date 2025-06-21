A Bielorrússia libertou um grupo de presos políticos no sábado, num acordo negociado entre os Estados Unidos e o presidente Alexander Lukashenko, disseram fontes da oposição bielorrussa à Euronews.

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O marido de Sviatlana Tsikhanouskaya, líder da oposição bielorrussa no exílio, Siarhei Tsikhanouski, está entre os libertados.

O regime de Lukashenko prendeu-o em 2020, quando era o candidato presidencial da oposição bielorrussa e opositor direto de Lukashenko.

Siarhei Tsikhanouski fala com pessoas reunidas para se inscreverem e apoiarem potenciais candidatos presidenciais em Minsk, Bielorrússia, no domingo, 24 de maio de 2020. AP Photo

A libertação surpresa foi intermediada pelo enviado dos EUA Keith Kellogg, um conselheiro de longa data do presidente dos EUA, Donald Trump, que viajou para a Bielorrússia no início desta semana para conversações com Lukashenko.

Desde o ano passado, Lukashenko tem vindo a perdoar regularmente um pequeno número de críticos do governo presos, o que os analistas consideram um sinal de que Minsk está a tentar aliviar as tensões com o Ocidente.

No período que antecedeu as eleições presidenciais de janeiro de 2025, Lukashenka perdoou prisioneiros condenados por extremismo, alegando que se tratava de um "gesto humano" para com aqueles que se tinham "desviado do seu caminho".

O artista Ales Pushkin, que morreu em julho quando estava preso na Bielorrússia depois de as autoridades o terem privado de cuidados médicos, agita uma bandeira AP Photo

Kellogg, enviado especial dos EUA para a guerra da Rússia contra a Ucrânia, disse em privado que a viagem a Minsk poderia ajudar a iniciar conversações de paz com o objetivo de pôr fim à invasão total da Ucrânia pela Rússia, de acordo com duas das fontes.

Sviatlana Tsikhanouskaya, líder da oposição no exílio, disse à Euronews que Lukashenko "não é de confiança" e que a Bielorrússia não é um local de negociações porque Lukashenka "faz parte desta guerra".

Lukashenko é um aliado fundamental do presidente russo, Vladimir Putin, e permitiu-lhe encenar parte da sua invasão total da Ucrânia, em fevereiro de 2022, a partir da Bielorrússia.

"Ele é um co-agressor e está a servir os interesses de Putin, e não se pode confiar nele", disse Tsikhanouskaya à Euronews.

A guerra russa na Ucrânia é uma bênção para Lukashenko, que não quer que a guerra acabe.

"O governo está a produzir uma enorme quantidade de material para o exército russo e, nesta atmosfera de sanções contra o regime de Lukashenko, é uma boa fonte de rendimento para ele", acrescentou.

Agentes da polícia detêm Nina Bahinskaya, 73 anos, durante uma manifestação da oposição para protestar contra os resultados oficiais das eleições presidenciais em Minsk AP Photo

Quem é Siarhei Tsikanouski?

Anteriormente um bloguista popular, Siarhei Tsikhanouski decidiu concorrer contra Lukashenko nas eleições presidenciais de 2020 e foi detido na primavera, muito antes dos protestos do verão na Bielorrússia.

Tsikhanouski começou por ser " detido administrativamente", o que o impediu de apresentar a sua candidatura antes do prazo. Em vez disso, a sua mulher Tsikhanouskaya apresentou a sua candidatura, surgindo como uma das principais candidatas da oposição.

Um tribunal de Minsk condenou Tsikhanouski a 18 anos de prisão com as condições mais severas possíveis. Não lhe foram permitidas visitas à família nem chamadas telefónicas. Também não lhe foi permitido reunir-se confidencialmente com o seu advogado, ler, enviar cartas ou receber cartas e encomendas.

Em 2023, foi-lhe aplicada uma nova pena de 1,5 anos de prisão, para além da pena de 18 anos que já estava a cumprir sob a acusação de "desobediência à administração prisional".

Tsikhanouskaya não teve qualquer contacto com o marido desde que este foi preso. A jornalista disse anteriormente à Euronews que não sabia se ele estava vivo.

"Os meus filhos escrevem-lhe cartas, mas não obtêm resposta. Perguntam se o pai está bem, se ainda está vivo - é uma situação incrivelmente dolorosa. A prisão do meu marido é a minha dor pessoal, mas o meu objetivo é libertar todos os presos políticos", disse a líder da oposição bielorrussa numa entrevista anterior à Euronews - Albánia.**

Lukashenko reivindicou a vitória nas eleições presidenciais de 2020, consideradas fraudulentas pela UE e por observadores externos, desencadeando protestos em massa.

Estes foram violentamente esmagados pela polícia, tendo dezenas de milhares de manifestantes pacíficos sido presos e inúmeros detidos sofrido tortura e outros maus-tratos.

Sviatlana Tsikhanouskaya exilou-se por receio de ser processada. Muitos dos seus colaboradores mais próximos, incluindo a sua companheira mais próxima durante a campanha eleitoral, Maryia Kalesnikava, foram presos.

De acordo com o centro bielorrusso de defesa dos direitos humanos Vyasna, mais de 50 000 pessoas foram detidas por motivos políticos após os protestos em massa que eclodiram na sequência da vitória de Lukashenko nas eleições presidenciais de 2020, e pelo menos 5 472 pessoas foram condenadas em processos penais por motivos políticos.

As Nações Unidas estimam que cerca de 300 000 bielorrussos abandonaram o país desde então, tendo a maioria ido para a Polónia e a Lituânia.

Ainda hoje, entre 15 e 20 pessoas são detidas diariamente na Bielorrússia.

Em 2023, Tsikhanouskaya foi condenada a 15 anos de prisão.