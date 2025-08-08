Tribunal da Bielorrússia condena jornalista Danil Palianski a dez anos de prisão por traição

Um jornalista bielorrusso foi condenado a dez anos de prisão sob a acusação de traição e divulgação de segredos de Estado, segundo a Associação de Jornalistas da Bielorrússia (BAJ), que revelou o veredito na sexta-feira.

Danil Palianski, 53 anos, que colaborou com vários meios de comunicação independentes, foi condenado num julgamento à porta fechada a 25 de julho, mas os pormenores da sentença só vieram à tona um dia antes do quinto aniversário das controversas eleições presidenciais de 2020, que consolidaram o poder de Aleksandr Lukashenko e desencadearam protestos em massa.

Segundo a imprensa, em setembro de 2024, quando visitava a família na Rússia, Palianski foi mandado parar no seu carro por agentes do FSB russo. Foi acusado de desobediência por alegadamente se ter recusado a mostrar os documentos.

Inicialmente, pensou-se que a sua detenção se tratava de uma infração administrativa. Mas veio a saber-se que está a ser acusado de um crime ao abrigo do artigo 356º do Código Penal.

O artigo 356º do Código Penal russo abrange os crimes de guerra reconhecidos como infrações graves pela comunidade internacional.

Para além da sua pena de prisão, Palianski foi multado em cerca de 7.000 dólares (6.000 euros), informou o BAJ.

"A Bielorrússia já se tornou o buraco negro da Europa, onde as pessoas são julgadas por palavras e pensamentos", disse o presidente da BAJ, Andrei Bastunets, condenando a decisão.

Palianski, detido em setembro passado, é um dos 37 jornalistas atualmente presos na Bielorrússia. A sua condenação é a última de uma ampla e contínua repressão contra a dissidência após a disputada reeleição de Lukashenko a 9 de agosto de 2020.

As organizações de defesa dos direitos humanos referem que mais de 65.000 pessoas foram detidas no âmbito de manifestações antigovernamentais, enquanto centenas de milhares de pessoas fugiram do país temendo a repressão.

O grupo bielorrusso de defesa dos direitos humanos Viasna estima que existam cerca de 1.187 presos políticos no país, incluindo Ales Bialiatski, Prémio Nobel da Paz e fundador da organização.