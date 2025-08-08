Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Tribunal da Bielorrússia condena jornalista Danil Palianski a dez anos de prisão por traição

Um operador de câmara trabalha enquanto os apoiantes da oposição bielorrussa se manifestam na Praça da Independência, em Minsk, a 23 de agosto de 2020
Um operador de câmara trabalha enquanto os apoiantes da oposição bielorrussa se manifestam na Praça da Independência, em Minsk, a 23 de agosto de 2020 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Oman Al Yahyai
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

Danil Palianski, preso desde setembro de 2024, é um dos 37 jornalistas atualmente detidos na Bielorrússia.

Um jornalista bielorrusso foi condenado a dez anos de prisão sob a acusação de traição e divulgação de segredos de Estado, segundo a Associação de Jornalistas da Bielorrússia (BAJ), que revelou o veredito na sexta-feira.

Danil Palianski, 53 anos, que colaborou com vários meios de comunicação independentes, foi condenado num julgamento à porta fechada a 25 de julho, mas os pormenores da sentença só vieram à tona um dia antes do quinto aniversário das controversas eleições presidenciais de 2020, que consolidaram o poder de Aleksandr Lukashenko e desencadearam protestos em massa.

Segundo a imprensa, em setembro de 2024, quando visitava a família na Rússia, Palianski foi mandado parar no seu carro por agentes do FSB russo. Foi acusado de desobediência por alegadamente se ter recusado a mostrar os documentos.

Inicialmente, pensou-se que a sua detenção se tratava de uma infração administrativa. Mas veio a saber-se que está a ser acusado de um crime ao abrigo do artigo 356º do Código Penal.

Related

O artigo 356º do Código Penal russo abrange os crimes de guerra reconhecidos como infrações graves pela comunidade internacional.

Para além da sua pena de prisão, Palianski foi multado em cerca de 7.000 dólares (6.000 euros), informou o BAJ.

"A Bielorrússia já se tornou o buraco negro da Europa, onde as pessoas são julgadas por palavras e pensamentos", disse o presidente da BAJ, Andrei Bastunets, condenando a decisão.

Palianski, detido em setembro passado, é um dos 37 jornalistas atualmente presos na Bielorrússia. A sua condenação é a última de uma ampla e contínua repressão contra a dissidência após a disputada reeleição de Lukashenko a 9 de agosto de 2020.

As organizações de defesa dos direitos humanos referem que mais de 65.000 pessoas foram detidas no âmbito de manifestações antigovernamentais, enquanto centenas de milhares de pessoas fugiram do país temendo a repressão.

O grupo bielorrusso de defesa dos direitos humanos Viasna estima que existam cerca de 1.187 presos políticos no país, incluindo Ales Bialiatski, Prémio Nobel da Paz e fundador da organização.

Outras fontes • AP

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Putin ameaça Ucrânia e Europa com instalação de mísseis hipersónicos na Bielorrússia

Exclusivo: Bielorrússia liberta presos políticos, incluindo o líder da oposição Siarhei Tsikhanouski

Sistema antidrone na fronteira Polónia-Bielorrússia: está Lukashenko a construir uma fábrica de armas?