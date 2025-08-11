EUA: bonecos Labubu populares também entre ladrões

Homens mascarados invadiram uma loja em Los Angeles e levaram todo o stock desse brinquedo, que valia milhares de dólares.
Como os bonecos Labubu se tornaram recentemente procurados e altamente colecionáveis, tornaram-se inevitavelmente alvo de criminosos.
Ladrões mascarados entraram numa loja em Los Angeles e roubaram todo o stock deste brinquedo, que valia milhares de dólares.
A câmara de segurança da loja captou a atuação dos assaltantes, que causaram graves danos no local.
Os animais de peluche Labubu foram concebidos pelo cartoonista Kasing Lung.
A sua forma é uma combinação de coelho e monstro.
Há alguns meses, a venda de peluches Labubu em lojas físicas foi proibida por razões de segurança, porque se formaram filas enormes à porta das lojas, mesmo de noite.
Os fãs do brinquedo recorreram às lojas online para adquirir o boneco, assustador na ótica de alguns.