Homem sobrevive agarrado ao exterior de comboio de alta velocidade

Na Áustria, um homem de 24 anos escapou por pouco à morte, depois de se ter agarrado ao exterior de um comboio de alta velocidade, quando este partiu, enquanto ele fazia uma pausa para fumar, segundo a companhia ferroviária estatal ÖBB.

O incidente ocorreu no final da tarde de sábado, em St. Pölten, a oeste de Viena, quando o comboio Railjet, que fazia a ligação entre Zurique e a capital austríaca, começou a andar.

O homem terá saltado para o espaço entre duas carruagens quando o comboio partiu.

Segundo os passageiros, o homem chamou a atenção para si batendo nas janelas do comboio, o que levou o maquinista a acionar o travão de emergência.

Os membros da tripulação levaram-no então para dentro. O comboio, que pode atingir velocidades até 230 km/h, chegou a Viena com sete minutos de atraso em relação ao horário previsto.

De acordo com o jornal austríaco Heute, um passageiro disse que "o maquinista lhe deu uma grande tareia".

O indivíduo foi levado sob custódia policial à chegada à estação de Meidling, em Viena. Continua a ser objeto de investigação.

A companhia ferroviária austríaca condenou o ato como extremamente perigoso, alertando para o facto de este tipo de comportamento resultar frequentemente em mortes e pôr em perigo as equipas de emergência, bem como o indivíduo envolvido.

O episódio faz lembrar um caso ocorrido no início deste ano na Alemanha, em que um homem húngaro sobreviveu agarrado a um comboio de alta velocidade durante mais de 30 quilómetros, depois de este ter partido antes de ele ter acabado de fumar.