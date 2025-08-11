PUBLICIDADE

Várias pessoas ficaram feridas ou foram dadas como desaparecidas depois de fortes chuvas na ilha de Kyushu, no sul do Japão, terem provocado inundações, deslizamentos de terra e caos nas deslocações esta segunda-feira.

Há registo de pelo menos uma morte, avançam a AP e o jornal japonês Mainichi Shimbun. Trata-se de uma mulher na casa dos 30 anos, cujo óbito foi confirmado segunda-feira em Aira, província de Kagoshima, pela polícia local. Foi encontrada no domingo em sua casa, a qual desabou na sexta-feira devido a um deslizamento de terras causado pelas chuvas, avança o Mainichi Shimbun.

As autoridades informaram que foram dadas ordens para que se retirem dezenas de milhares de pessoas em Kumamoto e noutros seis municípios da região. Foram enviadas tropas para fornecer água potável aos residentes das zonas afetadas.

As equipas de salvamento procuraram os desaparecidos, incluindo um homem que perdeu o rasto aos três membros da sua família que esperavam num carro para se dirigirem a um centro de socorro, na sequência de um deslizamento de lama.

Em Kumamoto, uma mulher idosa foi encontrada dentro de um veículo que caiu num rio. Três outras pessoas foram dadas como desaparecidas depois de terem caído em rios que transbordaram.

Na província vizinha de Fukuoka, mais duas pessoas foram dadas como desaparecidas.

As imagens da televisão local mostraram os residentes com água até aos joelhos, com a lama a arrastar árvores e ramos partidos.

Japoneses rezam à chuva, no Parque do Hipocentro da Bomba Atómica, antes de uma cerimónia para comemorar o 80.º aniversário da bomba atómica de Nagasaki, agosto 2025 AP Photo

O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, declarou que tinham sido iniciadas as operações de busca e salvamento dos desaparecidos.

O chefe do executivo pediu aos habitantes para terem "a máxima precaução". Acrescentou que os cidadãos devem "dar prioridade às ações" para salvar as próprias vidas.

As chuvas provocaram o caos durante a semana do feriado budista "Bon" no Japão. Os comboios-bala e os serviços de comboios locais foram suspensos entre Kagoshima e Hakata, no norte de Kyushu.

A Agência Meteorológica do país declarou na segunda-feira ter emitido o alerta de nível mais elevado em Kumamoto, afirmando que a precipitação ultrapassou os 40 centímetros nas últimas vinte e quatro horas. A agência acrescentou que se esperava mais precipitação durante a tarde de terça-feira.

Posteriormente, a própria agência reduziu o alerta para Kumamoto à medida que a precipitação se deslocava para leste, em direção à região de Tóquio, mas manteve um aviso de nível inferior para a zona ocidental do Japão, que deverá registar até 20 centímetros de chuva até ao meio-dia de terça-feira.