Chuvas torrenciais na Coreia do Sul fazem mais de dez mortos

As chuvas torrenciais que assolaram a Coreia do Sul durante cinco dias provocaram a morte de 17 pessoas e o desaparecimento de outras 11, informou o governo no domingo.

De acordo com o Ministério do Interior e da Segurança, uma pessoa morreu depois de a sua casa ter desabado durante as fortes chuvas e outra foi encontrada morta depois de ter sido arrastada por um riacho em Gapyeong, uma cidade a nordeste de Seul.

O ministério informou que 10 pessoas foram encontradas mortas e quatro outras foram dadas como desaparecidas na cidade de Sancheong, no sul do país, durante o fim de semana, depois de fortes chuvas terem provocado deslizamentos de terras, desmoronamentos de casas e inundações repentinas.

Um relatório do ministério refere que uma pessoa morreu na cidade de Gwangju, no sul do país. O Ministério informou ainda que sete outras pessoas continuam desaparecidas em Gwangju, Gapyeong e noutros locais.

No início da semana passada, uma pessoa também morreu quando o seu carro foi soterrado por terra e betão após a queda de um muro de contenção de um viaduto em Osan, a sul de Seul, durante uma forte chuva. Três outras pessoas foram encontradas mortas num carro submerso, num ribeiro transbordante e numa cave inundada no sul da província de Chungcheong do Sul.

Até às 16 horas locais de domingo, cerca de 2730 pessoas continuavam a ser retiradas das suas casas. A chuva já parou na maior parte da Coreia do Sul e os alertas de chuva forte foram levantados em todo o país.

Desde quarta-feira, as regiões do sul receberam cerca de 600-800 milímetros de chuva, segundo o relatório do ministério.

O presidente Lee Jae Myung manifestou a sua profunda simpatia para com as pessoas que perderam os seus entes queridos e sofreram prejuízos financeiros.

Lee afirmou que o governo vai insistir em designar as áreas duramente afetadas pelas chuvas como zonas especiais de catástrofe. Esta designação permitir-lhes-ia beneficiar de um maior apoio financeiro e de outros apoios à recuperação por parte do governo.