Aviões de guerra britânicos e franceses atacam instalações de armamento do EI na Síria

O Ministério da Defesa britânico anunciou no final do dia de sábado que os seus aviões efetuaram ataques conjuntos com a França contra uma instalação subterrânea no centro da Síria, alegadamente utilizada pelos militantes do Estado Islâmico para armazenar armas e explosivos.

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Os ataques ocorreram no sábado à noite numa estrutura nas montanhas a norte da cidade histórica de Palmyra, na província de Homs, segundo o comunicado do ministério.

A Grã-Bretanha e a França fazem parte da coligação liderada pelos EUA que luta contra os militantes do EI há mais de uma década.

O ministério disse que os militares britânicos usaram caças Typhoon FGR4 apoiados por um avião tanque de reabastecimento Voyager.

A força aérea britânica usou bombas guiadas Paveway IV para atingir uma série de túneis de acesso às instalações, disse o comunicado, acrescentando que, embora uma avaliação detalhada esteja em andamento, as indicações iniciais são "que o alvo foi atingido com sucesso."

O comunicado acrescenta que a área era "desprovida de qualquer habitação civil."

"Esta ação mostra a liderança do Reino Unido e a sua determinação em estar lado a lado com os seus aliados, para acabar com qualquer ressurgimento" do EI e das suas "ideologias violentas" no Médio Oriente, afirmou o Secretário da Defesa John Healey.

O governo sírio não fez qualquer comentário imediato sobre os ataques. A Síria juntou-se à coligação anti-IS no final do ano passado.

Apesar da sua derrota na Síria em 2019, as células adormecidas do EI continuam a realizar ataques mortais na Síria e no Iraque, onde os extremistas declararam o seu califado.

Especialistas da ONU dizem que o EI ainda comanda entre 5 mil e 7 mil membros na sua antiga fortaleza na Síria e no Iraque.

No mês passado, a administração Trump lançou ataques militares na Síria para "eliminar" combatentes e locais de armamento do EI, em retaliação por um ataque de emboscada perto de Palmira que matou dois soldados dos EUA e um intérprete civil americano dias antes.