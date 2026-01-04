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Aviões de guerra britânicos e franceses atacam instalações de armamento do EI na Síria

Nesta fotografia tirada no sábado, 20 de junho de 2015, um avião Typhoon FGR4, da Royal Air Force, actua durante um espetáculo aéreo em Bucareste, na Roménia.
Nesta fotografia tirada no sábado, 20 de junho de 2015, um avião Typhoon FGR4, da Royal Air Force, actua durante um espetáculo aéreo em Bucareste, na Roménia. Direitos de autor  Andreea Alexandru/Mediafax via AP
Direitos de autor Andreea Alexandru/Mediafax via AP
De Emma De Ruiter
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Os ataques ocorreram no sábado à noite numa instalação subterrânea nas montanhas a norte da cidade histórica de Palmyra, na província de Homs.

O Ministério da Defesa britânico anunciou no final do dia de sábado que os seus aviões efetuaram ataques conjuntos com a França contra uma instalação subterrânea no centro da Síria, alegadamente utilizada pelos militantes do Estado Islâmico para armazenar armas e explosivos.

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Os ataques ocorreram no sábado à noite numa estrutura nas montanhas a norte da cidade histórica de Palmyra, na província de Homs, segundo o comunicado do ministério.

A Grã-Bretanha e a França fazem parte da coligação liderada pelos EUA que luta contra os militantes do EI há mais de uma década.

O ministério disse que os militares britânicos usaram caças Typhoon FGR4 apoiados por um avião tanque de reabastecimento Voyager.

A força aérea britânica usou bombas guiadas Paveway IV para atingir uma série de túneis de acesso às instalações, disse o comunicado, acrescentando que, embora uma avaliação detalhada esteja em andamento, as indicações iniciais são "que o alvo foi atingido com sucesso."

O comunicado acrescenta que a área era "desprovida de qualquer habitação civil."

"Esta ação mostra a liderança do Reino Unido e a sua determinação em estar lado a lado com os seus aliados, para acabar com qualquer ressurgimento" do EI e das suas "ideologias violentas" no Médio Oriente, afirmou o Secretário da Defesa John Healey.

O governo sírio não fez qualquer comentário imediato sobre os ataques. A Síria juntou-se à coligação anti-IS no final do ano passado.

Apesar da sua derrota na Síria em 2019, as células adormecidas do EI continuam a realizar ataques mortais na Síria e no Iraque, onde os extremistas declararam o seu califado.

Especialistas da ONU dizem que o EI ainda comanda entre 5 mil e 7 mil membros na sua antiga fortaleza na Síria e no Iraque.

No mês passado, a administração Trump lançou ataques militares na Síria para "eliminar" combatentes e locais de armamento do EI, em retaliação por um ataque de emboscada perto de Palmira que matou dois soldados dos EUA e um intérprete civil americano dias antes.

Outras fontes • AP

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