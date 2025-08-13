Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Milhares de pessoas retiradas de casa em Taiwan devido à chegada do tufão Podul

Pessoas caminham à chuva em Taipé, Taiwan, segunda-feira, 7 de julho de 2025, durante a passagem do tufão Danas por Taiwan. (AP Photo/Chiang Ying-ying)
Pessoas caminham à chuva em Taipé, Taiwan, segunda-feira, 7 de julho de 2025, durante a passagem do tufão Danas por Taiwan. (AP Photo/Chiang Ying-ying) Direitos de autor  ChiangYing-ying/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Direitos de autor ChiangYing-ying/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
De Jeremiah Fisayo-Bambi
Publicado a
Mais de 5500 foram retiradas de casa antes da chegada do tufão na quarta-feira.

O tufão Podul chegou a Taiwan na quarta-feira, obrigando as autoridades a encerrar escolas e repartições públicas, uma vez que as fortes chuvas ameaçam causar mais danos à agricultura no sudeste da ilha.

Há registo de um desaparecido e de 33 feridos, segundo a Reuters.

A tempestade atingiu o condado de Taitung, na costa oriental, pouco depois do meio-dia local (4h no horário de verão da Europa Central), deslocando-se pelo terço sul da ilha, a cerca de 36 quilómetros por hora, velocidade a que se dirigiria para o Estreito de Taiwan e para a China ao final da tarde.

Cerca de 400 voos domésticos e internacionais sofreram atrasos ou foram cancelados.

O Instituto de Meteorologia de Taiwan disse que não era claro o grau de severidade da tempestade, com ondas e ventos fortes em grande parte do sudeste do país.

Alguns especialistas acreditam que tais tempestades normalmente atingem com intensidade a costa leste da ilha, acabando por perder velocidade e força à medida que passam sobre a cordilheira central, antes de continuarem em direção à costa chinesa.

O Podul, que se estendia por uma área de 120 quilómetros, deverá mesmo abrandar à medida que se desloca para oeste, atravessando o estreito de Taiwan.

As áreas afetadas situam-se bem a sul da capital Taipé, juntamente com o principal aeroporto internacional de Taiwan e a base industrial de alta tecnologia, com o tráfego e as operações a ficarem limitados.

A ilha de Taiwan está habituada a tempestades tropicais frequentes que ocorrem entre julho e outubro, sendo o Podul o 11º tufão deste ano.

Para além das inundações, os tufões causam habitualmente danos à fruta e outras culturas, provocando deslizamentos de terras no centro da ilha.

Nas últimas semanas, as fortes chuvas danificaram gravemente as culturas na maior parte do centro e do sul de Taiwan.

No início de julho, o tufão Dana deixou mais de 500 milímetros de chuva no sul durante um fim de semana, originado deslizamentos de terra e inundações que levaram à morte de duas pessoas, tendo centenas ficado feridas. Registaram-se ainda cortes de eletricidade nas zonas rurais, que levaram semanas a reparar.

Outras fontes • AP

