Ondas fortes e chuvas intensas atingem o ponto turístico de Sansiiantai a 13 de agosto de 2025, quando o Tufão Podul chega a Taitung, no leste de Taiwan
No Comment

Vídeo. Tufão Podul traz chuvas intensas e causa danos no sul de Taiwan

Últimas notícias:

O tufão Podul atingiu o sudeste de Taiwan na quarta-feira, forçando o encerramento de escolas. As autoridades alertaram para chuvas intensas e ventos fortes que poderão causar danos nas regiões agrícolas.

A tempestade atingiu o condado de Taitung, em Taiwan, pouco depois do meio-dia, deslocando-se para oeste a 36 quilómetros por hora.

Rajadas de vento arrancaram o telhado de uma estação de serviço, lançaram uma jangada de pesca para uma estrada e estilhaçaram janelas de lojas.

Vários negócios sofreram danos, e cerca de uma dúzia de voos para destinos no sul foram cancelados ou sofreram atrasos.

Previa-se que o Podul, com uma extensão de 120 quilómetros, enfraquece-se ao atravessar o interior montanhoso de Taiwan em direção à costa chinesa.

