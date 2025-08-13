Vídeo. Tufão Podul traz chuvas intensas e causa danos no sul de Taiwan

A tempestade atingiu o condado de Taitung, em Taiwan, pouco depois do meio-dia, deslocando-se para oeste a 36 quilómetros por hora.
Rajadas de vento arrancaram o telhado de uma estação de serviço, lançaram uma jangada de pesca para uma estrada e estilhaçaram janelas de lojas.
Vários negócios sofreram danos, e cerca de uma dúzia de voos para destinos no sul foram cancelados ou sofreram atrasos.
Previa-se que o Podul, com uma extensão de 120 quilómetros, enfraquece-se ao atravessar o interior montanhoso de Taiwan em direção à costa chinesa.