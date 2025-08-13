Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
China corta relações com presidente checo devido a encontro com Dalai Lama

Petr Pavel, da Chéquia, chega para um debate político em Praga, 25 de janeiro de 2023
Petr Pavel, da Chéquia, chega para um debate político em Praga, 25 de janeiro de 2023 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Kieran Guilbert
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

Pequim afirma ter "apresentado reclamações veementes ao lado checo" depois de Petr Pavel ter viajado para a Índia para felicitar o Dalai Lama pelo seu 90.º aniversário.

A China afirma ter suspendido todas as relações com o presidente checo Petr Pavel devido ao seu recente encontro com o Dalai Lama, o que contribuiu para agravar as relações entre Pequim e Praga.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Durante uma viagem privada à Índia no mês passado, Pavel encontrou-se com o líder tibetano exilado para o felicitar pelo seu 90.º aniversário.

O Dalai Lama vive na cidade de Dharamshala, nos Himalaias, desde que fugiu do domínio chinês no Tibete, em 1959. Pequim considera o Tibete parte do seu território e acusa o líder espiritual de ser um separatista.

A reunião "viola seriamente o compromisso político assumido pelo governo checo perante o governo chinês e prejudica a soberania e a integridade territorial da China", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, em comunicado na terça-feira.

"A China deplora e opõe-se firmemente a esta situação, tendo apresentado sérias reclamações à parte checa. Tendo em conta a gravidade da ação provocatória de Pavel, a China decide cessar todas as relações com ele", acrescentou.

O gabinete presidencial checo não respondeu imediatamente à declaração de Pequim.

Antes da reunião, o gabinete disse que o Dalai Lama tinha convidado Pavel a visitar o país e que ninguém de Praga o tinha acompanhado à Índia.

"O presidente Pavel aproveitou a oportunidade para se separar da delegação durante o seu regresso de uma visita de trabalho ao Japão para felicitar pessoalmente o Dalai Lama", afirmou o gabinete presidencial, no mês passado.

A presidência checa é um cargo essencialmente cerimonial, mas prestigiado. O falecido presidente checo Vaclav Havel, o primeiro líder pós-comunista do país, era amigo de Dalai Lama.

Os laços entre a China e a Chéquia têm-se deteriorado nos últimos anos.

Pouco depois da sua eleição como presidente da Chéquia, em janeiro de 2023, Pavel irritou Pequim ao manter uma conversa telefónica com a então presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen.

A Chéquia, como a maioria dos países, não tem relações diplomáticas formais com Taiwan, mas mantém contatos informais robustos com a democracia autónoma, que Pequim considera ser seu território, apesar da rejeição de Taipé.

Outras fontes • AP

Partilhar Comentários

