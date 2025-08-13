Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
"Putin está a fazer bluff", diz Zelenskyy a Trump: líderes europeus insistem no cessar-fogo

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, à esquerda, e o Chanceler alemão, Friedrich Merz, participam numa videoconferência dos líderes europeus com o Presidente dos EUA, Donald Trump
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, à esquerda, e o Chanceler alemão, Friedrich Merz, participam numa videoconferência dos líderes europeus com o Presidente dos EUA, Donald Trump Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Sasha Vakulina
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

Volodymyr Zelenskyy e os parceiros europeus da Ucrânia estão a pressionar Donald Trump para que dê prioridade a um cessar-fogo na reunião com Vladimir Putin no Alasca, marcada para sexta-feira. Como não vão estar presentes, Kiev e os seus aliados estão a tentar fazer ouvir a sua voz.

Apenas dois dias antes do encontro histórico no Alasca entre o Presidente dos EUA, Donald Trump, e o seu homólogo russo, Vladimir Putin, os líderes da Ucrânia e da Alemanha iniciaram uma cimeira virtual para recordar ao mundo um dos principais princípios diplomáticos de Kiev: "Nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia".

Após o telefonema com Trump e os líderes europeus, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, disse que a principal prioridade das conversações de quarta-feira e da cimeira de sexta-feira é um cessar-fogo, um sentimento com o qual, segundo Zelenskyy, Trump concordou.

"Falámos hoje sobre o cessar-fogo. O presidente Trump disse que esta é uma das suas prioridades na conversa com o presidente Putin", disse Zelenskyy após a chamada, durante uma conferência de imprensa conjunta com o chanceler alemão Friedrich Merz.

"Espero sinceramente que se chegue a um acordo, porque até agora todas as conversações mantidas com Putin terminaram apenas com o aumento da presença militar e a intensificação dos ataques", acrescentou o presidente ucraniano.

De acordo com Merz, os líderes europeus estão a tentar, em conjunto, conduzir a reunião do Alasca entre Trump e Putin "na direção certa": "Queremos a sequência correta: primeiro, um cessar-fogo - isto tem de ser logo no início. Mais tarde, pode haver um acordo-quadro. Em terceiro lugar, a Ucrânia está disposta a negociar sobre conversações e questões territoriais, mas o nosso ponto de partida é a linha de contacto", explicou Merz.

Friedrich Merz e Volodymyr Zelenskyy esta quarta-feira
Friedrich Merz e Volodymyr Zelenskyy esta quarta-feira AP Photo

É necessário pressionar a Rússia para que haja paz, diz Zelenskyy

Desde que Trump confirmou o seu encontro com Putin, Zelenskyy tem tentado obter o apoio dos parceiros da Ucrânia para convencer o presidente dos EUA a não confiar no líder russo: "Eu disse a Trump e a todos os nossos parceiros europeus que Putin está a fazer bluff", disse Zelenskyy após a reunião virtual com o presidente dos EUA esta quarta-feira.

"Putin está a fazer bluff e a dizer que as sanções não funcionam, que não são nada. De facto, as sanções estão a afetar fortemente a economia russa", disse Zelenskyy, acrescentando que o presidente russo não mudou o seu objetivo final e que continua a querer "ocupar toda a Ucrânia".

Merz, juntamente com o Presidente francês Emmanuel Macron, reiteraram que a Ucrânia tem de estar presente em todas as conversações para pôr fim à guerra da Rússia.

"Abordámos vários pontos importantes. Deixámos claro que a Ucrânia tem de estar presente na mesa de negociações para que possa haver uma reunião de acompanhamento", afirmou Merz.

Vladimir Putin encontra-se com Donald Trump sexta-feira no Alasca
Vladimir Putin encontra-se com Donald Trump sexta-feira no Alasca AP Photo

Possível reunião trilateral

Após a reunião virtual com Zelenskyy, Trump disse que iria "sempre encontrar-se apenas com Vladimir Putin", sem a presença do presidente da Ucrânia e dos líderes europeus nas conversações.

Trump descreveu as próximas conversações no Alasca como "preparando a mesa para a segunda reunião", que incluiria Putin e Zelenskyy.

"Vamos ter a segunda reunião se a primeira correr bem", disse Trump, acrescentando que preferia que a segunda reunião, incluindo Putin e Zelenskyy, tivesse lugar "quase imediatamente".

Quando questionado sobre qual seria o formato da segunda reunião, Trump sugeriu que seria bilateral ou trilateral, dependendo se Zelenskyy e Putin quisessem que o presidente dos EUA estivesse presente.

Zelenskyy disse que os próximos passos e a possibilidade de uma segunda reunião serão discutidos com Trump imediatamente após as suas conversações com Putin.

"O presidente dos EUA tem falado repetidamente sobre isso. Sugeriu-me que, após a reunião no Alasca, entrássemos em contacto e discutíssemos todos os resultados, se os houver, e determinássemos os nossos próximos passos", disse Zelenskyy.

Partilhar Comentários

