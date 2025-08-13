Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Rússia quer o resto da região ucraniana de Donetsk como parte do cessar-fogo, avisa Zelenskyy

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, fala com os jornalistas durante a Conferência de Recuperação da Ucrânia no centro de convenções La Nuvola, em Roma, na quinta-feira, 10 de julho de 2025. (Foto AP
O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, fala com os jornalistas durante a Conferência de Recuperação da Ucrânia no centro de convenções La Nuvola, em Roma, na quinta-feira, 10 de julho de 2025. (Foto AP Direitos de autor  Gregorio Borgia/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Direitos de autor Gregorio Borgia/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
De Jerry Fisayo-Bambi com AP
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

Zelenskyy reiterou que a Ucrânia não se retirará dos territórios que controla, afirmando que isso seria inconstitucional e serviria apenas de trampolim para uma futura invasão russa.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, afirmou na terça-feira que Vladimir Putin quer que Kiev se retire dos restantes 30% da região de Donetsk que controla, como parte de um acordo de cessar-fogo, algo que o líder ucraniano rejeitou categoricamente.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Numa conferência de imprensa em Kiev, Zelenskyy disse que Putin quer os restantes 9000 quilómetros quadrados de Donetsk sob o controlo de Kiev, onde se desenrolam as batalhas mais duras da guerra, como parte de um plano de cessar-fogo.

O presidente ucraniano reiterou que a Ucrânia não se retirará dos territórios que controla, afirmando que isso seria inconstitucional e serviria apenas como trampolim para uma futura invasão russa.

"Não vamos abandonar o Donbas. Não podemos fazer isso. Toda a gente se esquece da primeira parte - os nossos territórios estão ilegalmente ocupados", disse Zelenskyy aos jornalistas na conferência de imprensa de terça-feira. "Para os russos, o Donbas é um trampolim para uma futura nova ofensiva".

De acordo com o líder ucraniano, foi isso que aconteceu em 2014, quando a Rússia anexou ilegalmente a península da Crimeia.

Zelenskyy teve conhecimento do plano numa conversa com funcionários norte-americanos

Os comentários sobre a rejeição de qualquer concessão territorial surgem numa altura em que o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin, se preparam para se encontrar no Alasca, na sexta-feira.

Na terça-feira, Zelenskyy afirmou que as discussões diplomáticas lideradas pelos EUA, centradas no fim da guerra, não abordaram as garantias de segurança para a Ucrânia para evitar futuras agressões russas, e que os formatos das reuniões atualmente em discussão não incluem a participação da Europa, ambas exigências fundamentais de Kiev.

Zelenskyy afirmou que a necessidade de concessões territoriais lhe foi transmitida pelos responsáveis norte-americanos antes da cimeira de sexta-feira no Alasca e em reuniões posteriores ao nível dos responsáveis pela segurança nacional.

Segundo Zelenskyy, uma chamada com Trump e o enviado especial Steve Witkoff, após a reunião bilateral deste último com Putin, forneceu mais pormenores sobre este assunto.

Witkoff terá dito a Zelenskyy que a Rússia estava disposta a pôr termo à guerra e que deveria haver concessões territoriais de ambas as partes. Alguns parceiros europeus também participaram no telefonema.

Procurar o apoio de Trump antes da cimeira de sexta-feira

Não era claro se a Ucrânia iria participar na cimeira do Alasca, mas não só Kiev foi posta de lado, como os líderes da União Europeia também foram deixados de fora da reunião.

As preocupações aumentam à medida que os europeus e a Ucrânia receiam que Putin, que travou a maior guerra terrestre na Europa desde 1945 e utilizou o poder energético da Rússia para tentar intimidar a UE, possa obter concessões favoráveis e definir as linhas gerais de um acordo de paz sem eles.

Esta quarta-feira, os líderes da UE deverão fazer uma nova tentativa de mobilizar Trump para a causa da Ucrânia em reuniões virtuais convocadas pelo chanceler alemão Friedrich Merz. Trump não confirmou se iria participar, mas disse na segunda-feira: "Vou recolher as ideias de toda a gente", antes de se encontrar com Putin.

Trump disse que quer ver se Putin está a falar a sério sobre o fim da guerra, que já vai no seu quarto ano.

Os Estados Unidos sugeriram uma reunião bilateral com a Rússia, seguida de uma reunião trilateral com a Ucrânia, disse Zelenskyy na terça-feira, referindo-se ao acordo para as atuais conversações de cessar-fogo.

A Europa é o único parceiro que pode garantir a segurança, especialmente porque foram eles que financiaram o exército ucraniano, disse Zelenskyy, explicando a importância da sua presença nas conversações.

A Rússia detém atualmente um controlo instável sobre quatro regiões da Ucrânia, duas no leste do país e duas no sul.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

"Putin está a fazer bluff", diz Zelenskyy a Trump: líderes europeus insistem no cessar-fogo

Rússia ataca centro comercial na região de Donetsk com uma bomba de 500 kgs e faz dois mortos

Pelo menos cinco pessoas mortas em ataques russos nas regiões ucranianas de Donetsk e Kherson