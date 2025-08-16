Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Enviado comercial do Reino Unido à Turquia demite-se devido a visita ao Norte de Chipre ocupado

Um soldado da paz das Nações Unidas vigia um sinal de paz grafitado durante uma manifestação a favor da paz entre cipriotas gregos e cipriotas turcos no principal ponto de passagem de Ledras.
Um soldado da paz das Nações Unidas vigia um sinal de paz grafitado durante uma manifestação a favor da paz entre cipriotas gregos e cipriotas turcos no principal ponto de passagem de Ledras. Direitos de autor  Petros Karadjias/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.
Direitos de autor Petros Karadjias/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.
De Euronews
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

O deputado trabalhista Afzal Khan disse que estava de visita por razões pessoais, mas também se reuniu com o líder cipriota turco Ersin Tatar.

O deputado trabalhista e enviado comercial do Reino Unido para a Turquia, Afzal Khan, demitiu-se na sequência das críticas que lhe foram dirigidas pela sua visita ao Norte de Chipre ocupado pela Turquia, a 8 de agosto.

O território não é reconhecido pela Grã-Bretanha ou por qualquer outro país, exceto a Turquia, depois de se ter declarado a "República Turca do Norte de Chipre" na sequência da invasão e ocupação turca do norte da ilha em 1974.

Khan disse aos jornalistas que foi ele próprio que pagou a viagem e que foi visitar a sua família, bem como receber um diploma honorário de uma universidade. No entanto, durante a sua viagem, encontrou-se também com o líder cipriota turco Ersin Tatar. Este facto provocou uma reação negativa considerável por parte do Governo cipriota, bem como no Reino Unido.

O governo internacionalmente reconhecido da República de Chipre, que tem a sua sede no sul da ilha, onde predomina a língua grega, considerou as suas ações "absolutamente condenáveis e inaceitáveis". O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido afirmou na semana passada, num comunicado, que a visita de Khan "foi efetuada a título pessoal", antes de aceitar a sua demissão na sexta-feira.

No sábado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros cipriota congratulou-se com a demissão de Khan, classificando-a como "um acontecimento importante que, neste momento, tem um significado ainda maior".

Numa carta dirigida ao primeiro-ministro britânico Keir Starmer, Khan disse que achava "melhor demitir-se neste momento para não distrair o trabalho árduo que o governo está a fazer para garantir os melhores acordos comerciais possíveis para este país".

No mês passado, Chipre assinalou 51 anos desde a invasão militar turca que levou à divisão da nação insular.

A invasão turca ocorreu imediatamente a seguir a um golpe de Estado organizado pelos apoiantes da união de Chipre com a Grécia, apoiados pela junta de Atenas. Atualmente, apenas a Turquia reconhece a declaração de independência dos cipriotas turcos e mantém 35 000 soldados no norte do país.

As conversações para a reunificação do país têm estado em curso, mas as reuniões que tiveram lugar em Nova Iorque entre as duas partes, em julho, terminaram sem resolver os principais diferendos.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Chipre: 51 anos após a invasão turca, as duas comunidades tentam sarar as feridas

Dezenas de milhares de israelitas mudam-se para a Grécia, Chipre e Portugal

Windcraft Music Fest: a celebração dos instrumentos de sopro em Chipre