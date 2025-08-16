O deputado trabalhista e enviado comercial do Reino Unido para a Turquia, Afzal Khan, demitiu-se na sequência das críticas que lhe foram dirigidas pela sua visita ao Norte de Chipre ocupado pela Turquia, a 8 de agosto.

O território não é reconhecido pela Grã-Bretanha ou por qualquer outro país, exceto a Turquia, depois de se ter declarado a "República Turca do Norte de Chipre" na sequência da invasão e ocupação turca do norte da ilha em 1974.

Khan disse aos jornalistas que foi ele próprio que pagou a viagem e que foi visitar a sua família, bem como receber um diploma honorário de uma universidade. No entanto, durante a sua viagem, encontrou-se também com o líder cipriota turco Ersin Tatar. Este facto provocou uma reação negativa considerável por parte do Governo cipriota, bem como no Reino Unido.

O governo internacionalmente reconhecido da República de Chipre, que tem a sua sede no sul da ilha, onde predomina a língua grega, considerou as suas ações "absolutamente condenáveis e inaceitáveis". O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido afirmou na semana passada, num comunicado, que a visita de Khan "foi efetuada a título pessoal", antes de aceitar a sua demissão na sexta-feira.

No sábado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros cipriota congratulou-se com a demissão de Khan, classificando-a como "um acontecimento importante que, neste momento, tem um significado ainda maior".

Numa carta dirigida ao primeiro-ministro britânico Keir Starmer, Khan disse que achava "melhor demitir-se neste momento para não distrair o trabalho árduo que o governo está a fazer para garantir os melhores acordos comerciais possíveis para este país".

No mês passado, Chipre assinalou 51 anos desde a invasão militar turca que levou à divisão da nação insular.

A invasão turca ocorreu imediatamente a seguir a um golpe de Estado organizado pelos apoiantes da união de Chipre com a Grécia, apoiados pela junta de Atenas. Atualmente, apenas a Turquia reconhece a declaração de independência dos cipriotas turcos e mantém 35 000 soldados no norte do país.

As conversações para a reunificação do país têm estado em curso, mas as reuniões que tiveram lugar em Nova Iorque entre as duas partes, em julho, terminaram sem resolver os principais diferendos.