À semelhança do que aconteceu em Portugal, embora já resolvido, os assistentes em terra da Azul Handling, a empresa que presta serviços de assistência às companhias aéreas do grupo Ryanair em Espanha, convocou uma greve que durará de 15 de agosto a 31 de dezembro de 2025.

Esta ação envolve um total de 76 dias de paralisações que seguirão um calendário específico: após os primeiros três dias consecutivos (15, 16 e 17 de agosto), as paralisações continuarão todas as quartas, sextas, sábados e domingos até ao final do ano.

Os calendários de greve concentrar-se-ão em três faixas horárias críticas: das 5:00 às 9:00, das 12:00 às 15:00 e das 21:00 às 23:59, coincidindo com as horas de maior atividade nos aeroportos.

Aeroportos afetados

A greve terá um impacto direto nas doze bases fixas da Ryanair em Espanha onde opera a Azul Handling, que oferece serviços de apoio em terra à Ryanair e é, portanto, afetada pela greve:

Alicante

Barcelona

Girona

Ibiza

Lanzarote

Madrid

Málaga

Palma de Maiorca

Santiago de Compostela

Sevilha

Tenerife Sul

Valência

Embora os aeroportos sem base fixa, como Almeria, Astúrias, Castellón, Fuerteventura, Gran Canaria, Menorca, Múrcia, Reus, Santander, Tenerife Norte, Vigo, Vitória e Saragoça, não sejam diretamente afectados, poderão sofrer atrasos devido ao efeito de dominó nas operações da companhia aérea.

Motivos do conflito laboral

Os sindicatos que convocaram a greve, UGT e CGT, basearam a greve em várias reivindicações laborais que consideram urgentes devido à pressão exercida sobre os trabalhadores:

Criação de emprego estável e consolidação dos horários de trabalho do pessoal permanente a tempo parcial.

e consolidação dos horários de trabalho do pessoal permanente a tempo parcial. Eliminação da imposição e coação para trabalhar horas adicionais.

Fim das punições desproporcionadas para quem se recusa sistematicamente a fazer horas extraordinárias .

. Cumprimento dos pareceres da comissão paritária do acordo setorial sobre garantias e prémios.

Os representantes dos sindicatos referem ainda restrições à reintegração após uma baixa médica e limitações à adaptação dos horários de trabalho à conciliação familiar. José Manuel Pérez Grande, secretário federal do sindicato dos aeroviários FeSMC-UGT, denuncia que a Azul Handling mantém "uma estratégia de precariedade e pressão sobre a força de trabalho que viola direitos laborais básicos".

Por seu lado, a CGT lamenta "ter de recorrer à greve", mas considera que "a situação se tornou insustentável" face aos "abusos laborais" que afectam tanto os benefícios económicos como os direitos sociais básicos.

Reação da empresa e direitos dos passageiros

A companhia aérea minimizou o impacto da greve, afirmando em comunicado que "não esperamos qualquer perturbação das nossas operações em resultado destas greves de assistência a terceiros em Espanha". No entanto, reconhece que haverá perturbações que afectarão a descolagem e a aterragem dos aviões.

Os sindicatos solicitaram a mediação do Serviço Interconfederal de Mediação e Arbitragem (SIMA), embora a CGT afirme não ter registo da disponibilidade da empresa para negociar.

Em caso de cancelamento, o Regulamento Europeu 261/2004 prevê uma indemnização de 250, 400 ou 600 euros, consoante a distância da viagem, para além do reembolso integral do bilhete e das despesas associadas, como hotel, transporte ou voos de ligação.

Os passageiros podem solicitar estas indemnizações através do sítio Web da companhia aérea, indicando o número da reserva e o correio de compra. Se a companhia aérea não cumprir as suas obrigações, os afectados podem queixar-se às organizações de consumidores ou apresentar queixas formais à Agência Estatal para a Segurança da Aviação (AESA). A FACUA lembra que há direito ao reembolso integral do bilhete no prazo máximo de sete dias ou ao reencaminhamento para o destino final.