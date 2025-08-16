A situação dos incêndios florestais atingiu níveis alarmantes em muitas comunidades autónomas, criando um dos cenários mais graves dos últimos anos. A Galiza está a enfrentar o que pode ser considerado um dos piores incêndios da sua história recente, com 11 focos activos confirmados pela Xunta na sexta-feira.

O incêndio mais destrutivo afectou gravemente Chandrexa de Queixa e Vilariño, onde já arderam mais de 16.000 hectares, o que o torna no incidente mais grave registado até à data na comunidade galega. No conjunto da Galiza, calcula-se que as chamas tenham consumido cerca de 31.000 hectares.

Na província de Orense, o desespero levou os habitantes de Cualedro a tentar conter as chamas com os seus próprios meios, utilizando mangueiras na ausência de recursos imediatos, uma imagem que reflecte a magnitude da emergência. Os serviços de transporte também foram severamente afectados, com o cancelamento dos serviços ferroviários entre Madrid e a Galiza e o encerramento temporário de importantes artérias como as estradas A-52 e N-525, embora tenham sido posteriormente reabertas ao tráfego.

Castela e Leão apresenta um quadro igualmente dramático, com o governo regional a descrever a situação como "extrema". A região tem 12 incêndios ativos de grande perigo, com especial virulência nas províncias de León, Salamanca e Ávila.

No município de El Herrado de Pinares, em Ávila, foi declarado um incêndio de nível de gravidade 2, enquanto em Leão, o incêndio de Fasgar obrigou à evacuação de 300 pessoas. A situação tornou-se ainda mais complicada em Yeres, onde quatro membros da Unidade Militar de Emergência (UME) ficaram feridos, três deles com queimaduras, demonstrando o perigo extremo das operações de combate aos incêndios.

A Extremadura não fica muito atrás em termos de gravidade, com o governo regional a referir uma situação "extremamente grave" em várias partes da região. Oito incêndios continuam activos, com especial preocupação em Aliseda, Casar de Cáceres e Jarilla.

Nos dois primeiros municípios, foram efectuadas evacuações de zonas residenciais, enquanto em Jarilla o fogo ultrapassou barreiras consideradas seguras. A situação é agravada pelas suspeitas de que os incêndios em Aliseda, Casar de Cáceres e Cuacos de Yuste podem ter sido provocados intencionalmente, tendo sido detectados até quatro focos simultâneos perto de um parque de campismo encerrado para obras neste último caso.

Condições climatéricas extremas estão a alimentar a emergência

A Espanha está a atravessar uma situação meteorológica excecional que está a intensificar a crise dos incêndios florestais que assola grande parte do país.

Este sábado, as temperaturas elevadas continuarão a ser o fator dominante, mantendo um total de 46 províncias em alerta, de acordo com as previsões da Agência Estatal de Meteorologia (AEMET). Destas, 30 províncias permanecerão no nível de risco laranja, enquanto Sevilha atingirá o nível vermelho, bem como a costa valenciana e Tarragona, a categoria mais elevada de alerta para temperaturas extremas.

O panorama meteorológico caracteriza-se pelo predomínio de tempo anticiclónico sob alta pressão que favorece a persistência de condições secas e quentes na maior parte do território. As temperaturas máximas continuarão a subir, especialmente no sudeste da península e no terço sul, onde se prevê que os valores atinjam os 40°C em grandes áreas da metade sul da vertente atlântica, nas depressões do nordeste e nas zonas interiores de Valência e Múrcia. As capitais com as temperaturas máximas mais elevadas deverão ser Córdoba e Sevilha, epicentros de calor extremo.

Durante a tarde , haverá nebulosidade nas zonas do interior que poderá gerar alguns aguaceiros isolados nas montanhas, eventualmente acompanhados de trovoada, embora estes fenómenos sejam insuficientes para aliviar significativamente as condições de seca. As temperaturas mínimas também não serão de feição, mantendo-se acima dos 20°C na metade sul da península e podendo ultrapassar os 25°C nas zonas do Mediterrâneo e nas depressões da vertente atlântica sul.

No domingo, as previsões indicam que o tempo anticiclónico persistirá com poucas alterações em relação a sábado. As temperaturas máximas começarão a descer ligeiramente no leste e no Mar Cantábrico, mas subirão ligeiramente no resto do território, especialmente nas costas do sul da península, mantendo assim as condições propícias à propagação dos incêndios.

Resposta institucional e coordenação nacional

A magnitude da crise desencadeou uma resposta institucional sem precedentes, com o Presidente do Governo, Pedro Sánchez, a liderar uma reunião-chave do Comité de Coordenação e Gestão do Estado (CECOD) no sábado para avaliar a evolução dos incêndios e coordenar a resposta a nível nacional. Esta reunião visa articular uma estratégia unificada para otimizar os recursos disponíveis e melhorar a coordenação entre as diferentes administrações.

A Ministra da Defesa, Margarita Robles, tenciona visitar as unidades da UME implantadas na Galiza e em Castela e Leão, as duas regiões mais afectadas, numa demonstração do empenho do governo na gestão de emergências. Estas visitas não têm apenas um valor simbólico, mas permitem também uma avaliação direta das necessidades no terreno e da eficácia dos meios mobilizados.

As comunidades autónomas intensificaram os seus pedidos de reforços, com o presidente da Andaluzia, Juanma Moreno, a exigir mais recursos face ao que descreve como uma situação "excecional". Moreno declarou publicamente que o governo central "deve colocar todos os seus recursos à disposição das comunidades autónomas para combater os incêndios", uma exigência apoiada por outros líderes regionais.

A presidente de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, foi mais longe e solicitou formalmente a intervenção do exército, manifestando a sua preocupação com o desvio de recursos de Madrid para outras zonas, o que, na sua opinião, poderia comprometer a operação regional. Da Extremadura, a Presidente María Guardiola tem estado em comunicação direta com Pedro Sánchez para abordar a complexidade específica dos incêndios no seu território.

A cooperação interterritorial também se manifestou em gestos como o do governo catalão, que enviou um avião de vigilância para Orense para reforçar os meios aéreos. Esta aeronave deixou a base de Ódena para apoiar o trabalho de combate aos incêndios na província galega, demonstrando a solidariedade entre comunidades em momentos críticos.

A situação ultrapassou as fronteiras nacionais, com a Extremadura a anunciar que vai pedir ajuda ao Mecanismo Europeu de Proteção Civil, incluindo 100 camiões, 400 bombeiros e 20 aviões. Este pedido de assistência internacional reflecte a dimensão excecional da crise e a necessidade de mobilizar todos os recursos disponíveis para fazer face a uma emergência que ameaça ultrapassar as capacidades nacionais.