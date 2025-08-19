Filho da princesa herdeira da Noruega acusado de 32 crimes, incluindo violação

Os procuradores noruegueses anunciaram, na segunda-feira, que acusaram o filho mais velho da princesa Mette-Marit, Marius Borg Høiby, de vários crimes, na sequência de uma longa investigação.

Segundo o procurador de Oslo, Sturla Henriksbø, Høiby poderá ser condenado a 10 anos de prisão depois de ter sido acusado de cerca de três dezenas de crimes, incluindo vários violação e abuso.

Foi também acusado de outras infrações, como violência contra uma antiga parceira, ameaças de morte e infrações de trânsito.

Høiby não tem título real nem funções oficiais e tem estado sob escrutínio interno na sequência de uma série de detenções e alegações de irregularidades no ano passado.

O jovem de 28 anos, que é enteado do príncipe herdeiro Haakon, está atualmente em liberdade enquanto aguarda julgamento, não vendo os procuradores públicos qualquer razão para o prender.

Henriksbø acredita que o julgamento poderá começar em meados de janeiro do próximo ano e durar cerca de seis semanas.

Em resposta à acusação, o advogado de defesa de Høiby, Petar Sekuli, disse numa declaração enviada por email que o seu cliente "nega todas as acusações de abuso sexual, bem como a maioria das acusações de violência".

Sekuli afirmou ainda que Høiby irá "apresentar em tribunal um relato pormenorizado da sua versão dos acontecimentos".

O palácio real norueguês diz que cabe aos tribunais litigar este assunto e não estava preparado para comentar mais sobre o tema.