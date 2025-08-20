Israel pressionado a responder a proposta de cessar-fogo enquanto prosseguem os ataques a Gaza

Enquanto prosseguem os ataques a Gaza, Israel afirma estar a estudar o que o Qatar, no seu papel de mediador, descreveu como uma "resposta positiva" do Hamas a uma proposta de cessar-fogo.

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O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar, Majid al-Ansari, não quis entrar em pormenores sobre o acordo, mas referiu que é "quase idêntico" a uma proposta apresentada pelo enviado dos EUA, Steve Witkoff, que Israel aceitou numa fase anterior.

"Se esta proposta (de cessar-fogo) falhar, a crise agravar-se-á", disse al-Ansari aos jornalistas, acrescentando que Israel ainda não respondeu à proposta.

Apoiantes dos reféns israelitas detidos em Gaza participam numa manifestação exigindo a sua libertação do cativeiro do Hamas e apelando ao fim da guerra, em Telavive, Israel AP Photo/Ohad Zwigenberg

O acordo incluiria uma trégua de 60 dias, a libertação de alguns dos reféns detidos pelo Hamas em troca de centenas de prisioneiros palestinianos, um fluxo de ajuda humanitária para Gaza e conversações sobre um cessar-fogo duradouro.

Mas Israel prometeu continuar a guerra até que todos os reféns detidos em Gaza sejam devolvidos e o Hamas seja desarmado.

O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, afirmou na segunda-feira que o medo de que Israel tencione ocupar a cidade de Gaza está a levar o Hamas de volta à mesa das negociações. "Só o medo de que tenhamos a intenção séria de ocupar Gaza, perante esta alternativa, é que eles estão dispostos a discutir", comentou.

No início deste mês, Netanyahu anunciou planos para ocupar a cidade de Gaza e outras áreas densamente povoadas, o que poderia resultar em mais vítimas e novas vagas de deslocações em massa.

ONU diz que ajuda é insuficiente para evitar a fome

Os hospitais de Gaza continuam a ser inundados por cadáveres e feridos devido aos ataques das forças armadas israelitas.

Em todo o território, os hospitais disseram ter recebido os corpos de 34 palestinianos mortos na terça-feira, incluindo mulheres e crianças. O Hospital Nasser afirmou que um ataque aéreo matou uma mãe, um pai e três filhos na sua tenda durante a noite em Muwasi, um campo para centenas de milhares de civis.

O hospital acrescentou que nove pessoas foram mortas quando procuravam ajuda em zonas onde os comboios da ONU foram dominados por saqueadores e multidões desesperadas. Outras foram baleadas e mortas quando se dirigiam para locais geridos pela Fundação Humanitária de Gaza, ou GHF, uma empresa contratada apoiada por Israel.

Outras duas pessoas foram mortas perto de uma instalação da GHF no centro de Gaza, segundo o Hospital Al-Awda.

Testemunhas, funcionários do sector da saúde e o gabinete dos direitos humanos da ONU afirmam que as forças israelitas mataram centenas de pessoas que procuravam ajuda nas instalações da GHF e nos comboios da ONU desde que Israel levantou um bloqueio de dois meses e meio a Gaza, em maio.

Palestinianos correm para recolher pacotes de ajuda humanitária dos Emirados Árabes Unidos, lançados de pára-quedas em Deir al-Balah, na Faixa de Gaza central, em 19 de agosto AP Photo/Abdel Kareem Hana

Os membros das agências das Nações Unidas para os direitos humanos e os assuntos humanitários alertaram na terça-feira para o facto de a ajuda que entra em Gaza ser insuficiente para evitar a fome generalizada.

"O risco de fome está em todo o lado em Gaza. Este é um resultado direto da política do governo israelita de bloquear a ajuda humanitária", disse Thameen Al-Kheetan, porta-voz do Gabinete dos Direitos Humanos da ONU (OHCHR), aos jornalistas em Genebra.

A ONU afirmou na segunda-feira que continuam a registar-se mortes relacionadas com a fome na Faixa de Gaza, incluindo entre as crianças.