Espanha atinge maior recorde de área ardida desde 1994, segundo o Copernicus

O flagelo dos incêndios em Espanha resultou de uma combinação de fatores, desde uma primavera muito chuvosa no oeste de Espanha, aliada a uma onda de calor que eliminou todos os vestígios de humidade numa vasta vegetação, mas completamente seca ao nível do solo e a falta de gestão florestal e de recursos suficientes, denunciada por várias corporações de bombeiros das comunidades autónomas afetadas. Tudo contribui para a mais grave vaga de incêndios de verão desde 1994.

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Nesse ano arderam 437.602 hectares em Espanha, segundo dados do Ministério do Ambiente, então dirigido pelo jovem Josep Borrell.

O Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS) do programa Copernicus estima que, até agora, este ano, 382 607 hectares arderam em Espanha em 228 incêndios; um número que aumenta de dia para dia à medida que prossegue a desgraça social e ambiental que afeta particularmente a Galiza, as Astúrias, Castela e Leão e a Extremadura, que são, à exceção desta última, as regiões mais antigas e despovoadas do país.

Esta situação afeta também o cuidado das florestas, dado o abandono de práticas como a criação extensiva de gado, que podiam naturalmente limpar as florestas durante o inverno e a primavera.

Dos 10 incêndios florestais mais importantes deste século em Espanha, cinco ocorreram nos últimos 15 dias de agosto: a Rúa em Orense (44 424 hectares), Uña de Quintana em Zamora (40 781), Benuza em León (32 596), Manzaneda (28 485) e Oímbra (28 485), também na região de Orense.

O paradoxo desta vaga é que há relativamente poucos grandes incêndios (mais de 500 hectares), mas estes estão a propagar-se muito mais facilmente devido às condições meteorológicas.

No conjunto da União Europeia, já arderam 899 400 hectares de floresta, com a Eslováquia a atingir 10 vezes a sua média histórica para esta época do ano e Chipre sete vezes.

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Sánchez anuncia que as primeiras zonas afetadas pela emergência serão declaradas a 26 de agosto

O presidente do Governo declarou, a partir do posto de comando avançado de La Granja, em Cáceres, que irá estabelecer as primeiras zonas de emergência nos territórios na próxima semana.

"Ainda temos horas difíceis pela frente, não nos vamos acomodar", disse ao lado da presidente da Extremadura, a "popular" Maria Guardiola. "Todos os anos a emergência climática se agrava", afirmou, insistindo na necessidade de alcançar um pacto de Estado contra a generalização de fenómenos extremos devido ao aumento das temperaturas.

Sánchez apresentará a sua proposta legislativa em setembro à comunidade científica, aos sindicatos e às instituições.

Últimos desenvolvimentos dos incêndios em Espanha

Três das cinco pessoas feridas nos incêndios de Castela e Leão continuam em estado crítico. O número de vítimas mortais mantém-se em quatro: três voluntários e um oficial de Soria, afetado aos incêndios de León, cuja maquinaria se virou durante uma operação de combate.

O incêndio no município de A Rúa ou Larouco (Orense) atingiu 44.424 hectares e supera o de Chandrexa de Queixa como o maior incêndio da história da Galiza desde que há registos e de toda a Espanha no século XXI.

O fogo que ameaça a àrea montanhosa daa província de León dentro do Parque dos Picos de Europa está a deixar em suspenso os habitantes de Tierra de la Reina e Valle de Valdeón. Neste último, foram retiradas 775 pessoas de 11 povoações deste histórico Parque Nacional, fundamental para a biodiversidade da Cordilheira Cantábrica.

De acordo com dados do Ministério do Interior, a Guardia Civil e a Polícia Nacional foram retiradas das suas habitações cerca de 31.130 pessoas, enquanto 31 pessoas foram detidas e 92 investigadas pelo seu alegado envolvimento na origem dos diferentes incêndios.