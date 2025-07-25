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Incêndio em Chipre deixa rasto de destruição e cinzas

fotografia de stock
fotografia de stock Direitos de autor  Petros Karadjias/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Direitos de autor Petros Karadjias/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
De Ioannis Karagiorgas
Publicado a Últimas notícias
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Autoridades lutam para restabelecer a eletricidade nas zonas afetadas. Pelo menos 43 casas foram totalmente consumidas pelas chamas.

Enquanto as forças de combate a incêndios em Chipre estão em alerta para qualquer reacendimento da frente que está em rescaldo, é revelado um quadro de destruição do incêndio que fez dois mortos.

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Cerca de 125 quilómetros quadrados de vegetação ficaram reduzidos a cinzas na região semi-montanhosa de Limassol, segundo dados do programa WorldCover da Agência Espacial Europeia (ESA). Cerca de 50% da área total ardida é constituída por prados, 31% por vegetação de folhosas, 16% por árvores e 1,3% corresponde a zonas residenciais.

Terra queimada vista de cima na aldeia de Omodos, Chipre, após um incêndio de grandes dimensões
Terra queimada vista de cima na aldeia de Omodos, Chipre, após um incêndio de grandes dimensões Petros Karadjias/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Chipre está, naturalmente, de luto pelo casal que morreu carbonizado quando ficou preso no incêndio ao tentar fugir. Trata-se de uma mulher de 77 anos e do marido de 84, que morreram carbonizados num carro quando fugiam de casa, na aldeia de Monagri.

As autoridades estão a aguardar os resultados das autópsias para confirmar se são estas as duas pessoas consideradas desaparecidas. Sete feridos estão a receber tratamento hospitalar. Duas das vítimas de queimaduras estão em estado grave mas fora de perigo; as outras cinco deverão ter alta em breve.

Um bombeiro no combate ao incêndio mortal
Um bombeiro no combate ao incêndio mortal Petros Karadjias/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

A ministra da Agricultura, Maria Panagiotou, disse que dez países responderam ao pedido de ajuda de Chipre para extinguir o incêndio, tendo a Grécia enviado 26 trabalhadores florestais especialmente treinados para lidar com incêndios recorrentes.

Problema grave no fornecimento de eletricidade e danos graves nas infraestruturas

Ao mesmo tempo, 17 zonas continuam sem eletricidade, uma vez que o incêndio queimou grande parte das infraestruturas elétricas. A Autoridade da Eletricidade de Chipre declarou que a reparação dos danos é extremamente difícil, uma vez que foram queimados 400 postes, 50 transformadores e uma subestação de distribuição de energia. Quanto aos danos nas habitações, 43 casas ficaram totalmente queimadas e outras 29 ficaram gravemente danificadas.

Casas queimadas na aldeia de Souni, Chipre, após incêndio
Casas queimadas na aldeia de Souni, Chipre, após incêndio Petros Karadjias/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Os trabalhos de levantamento de danos prosseguem, tendo o Governo cipriota anunciado que cobrirá a 100% os danos causados às propriedades das pessoas afetadas.

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