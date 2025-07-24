Incêndio florestal faz dois mortos em Chipre

A polícia encontrou os corpos de duas pessoas num carro queimado em Chipre, depois de um incêndio florestal ter queimado cerca de 10 mil hectares de terreno, destruindo casas e obrigando à evacuação de mais de uma dúzia de aldeias.

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O pessoal da Defesa Civil cipriota encontrou um corpo no interior do veículo na quarta-feira à noite, na estrada principal entre as aldeias nas encostas de Limassol, atingidas pelo fogo, informou a polícia.

Os restos mortais de uma segunda pessoa foram depois descobertos no mesmo veículo na quinta-feira, na berma da estrada Monagri-Alassa.

Duas pessoas foram retiradas com queimaduras extensas para o Hospital Geral de Nicósia, sendo o seu estado considerado grave mas não crítico, de acordo com Charalambos Harilaou, porta-voz dos serviços de saúde.

Incêndio acalmou durante a noite

Na manhã de quinta-feira, o porta-voz dos bombeiros, Andreas Kettis, disse que não havia nenhuma frente ativa, mas sublinhou que se espera que os ventos aumentem e que, combinados com o calor intenso, a situação se torne novamente muito perigosa.

No âmbito dos esforços para apagar o incêndio, 14 aviões retomaram as descargas de água sobre as zonas de difícil acesso na quinta-feira.

Incêndio na aldeia de Suni Petros Karadjias/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Muitas estradas permanecem encerradas e estão a decorrer operações de salvamento de civis.

Kettis confirmou que “houve danos significativos nalgumas residências”, sendo que pelo menos 20 casas na aldeia de Lofou terão sido destruídas.

A temperatura atingiu ontem os 43 graus Celsius em Chipre e prevê-se que suba para 44 graus durante o dia de hoje.

Em Pafos, de acordo com o presidente da Organização Autónoma do Distrito, Haralambos Pittokopitis, o fogo está fora de controlo no triângulo entre Agia Varvara - Natas e Episkopi.

Incêndio na aldeia de Suni Petros Karadjias/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Pittokopitis disse à CYPE que a morfologia do terreno, a vegetação densa e selvagem da zona e os ventos fortes dificultam o trabalho dos bombeiros, mas afirmou que estes estão a fazer esforços sobre-humanos para cumprirem o seu dever ao máximo.

Os habitantes das zonas de Natas e Episkopi estão a ajudar no combate, uma vez que o fogo se expandiu rapidamente devido aos ventos fortes.

Chamas na aldeia de Suni Petros Karadjias/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Atualmente não há residências ameaçadas, mas há muitos cercados na zona com gado nestas áreas rurais.

A Defesa Civil ordenou a evacuação de Platres, Far Field, St. Black's e dos parques de merendas da zona.

O porta-voz do governo cipriota, Constantinos Letybiotis, disse que Nicósia tinha pedido apoio a outros países.

Espanha está a enviar dois aviões de combate a incêndios e a Jordânia está a prestar assistência com dois dos seus helicópteros, disse ele.

Um helicóptero britânico de uma das duas bases militares do Reino Unido em Chipre também está a prestar assistência, acrescentou Letybiotis.

A pedido da República de Chipre, foi ativado o Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia.