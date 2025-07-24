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Incêndio florestal faz dois mortos em Chipre

Incêndio na aldeia de Suni, 24 de julho de 2025
Incêndio na aldeia de Suni, 24 de julho de 2025 Direitos de autor  Petros Karadjias/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Direitos de autor Petros Karadjias/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
De euronews with ΚΥΠΕ, ΡΙΚ
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Os restos mortais foram descobertos num veículo carbonizado, numa estrada principal entre as aldeias do topo das colinas afetadas pelo incêndio.

A polícia encontrou os corpos de duas pessoas num carro queimado em Chipre, depois de um incêndio florestal ter queimado cerca de 10 mil hectares de terreno, destruindo casas e obrigando à evacuação de mais de uma dúzia de aldeias.

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O pessoal da Defesa Civil cipriota encontrou um corpo no interior do veículo na quarta-feira à noite, na estrada principal entre as aldeias nas encostas de Limassol, atingidas pelo fogo, informou a polícia.

Os restos mortais de uma segunda pessoa foram depois descobertos no mesmo veículo na quinta-feira, na berma da estrada Monagri-Alassa.

Duas pessoas foram retiradas com queimaduras extensas para o Hospital Geral de Nicósia, sendo o seu estado considerado grave mas não crítico, de acordo com Charalambos Harilaou, porta-voz dos serviços de saúde.

Incêndio acalmou durante a noite

Na manhã de quinta-feira, o porta-voz dos bombeiros, Andreas Kettis, disse que não havia nenhuma frente ativa, mas sublinhou que se espera que os ventos aumentem e que, combinados com o calor intenso, a situação se torne novamente muito perigosa.

No âmbito dos esforços para apagar o incêndio, 14 aviões retomaram as descargas de água sobre as zonas de difícil acesso na quinta-feira.

Incêndio na aldeia de Suni
Incêndio na aldeia de Suni Petros Karadjias/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Muitas estradas permanecem encerradas e estão a decorrer operações de salvamento de civis.

Kettis confirmou que “houve danos significativos nalgumas residências”, sendo que pelo menos 20 casas na aldeia de Lofou terão sido destruídas.

A temperatura atingiu ontem os 43 graus Celsius em Chipre e prevê-se que suba para 44 graus durante o dia de hoje.

Em Pafos, de acordo com o presidente da Organização Autónoma do Distrito, Haralambos Pittokopitis, o fogo está fora de controlo no triângulo entre Agia Varvara - Natas e Episkopi.

Incêndio na aldeia de Suni
Incêndio na aldeia de Suni Petros Karadjias/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Pittokopitis disse à CYPE que a morfologia do terreno, a vegetação densa e selvagem da zona e os ventos fortes dificultam o trabalho dos bombeiros, mas afirmou que estes estão a fazer esforços sobre-humanos para cumprirem o seu dever ao máximo.

Os habitantes das zonas de Natas e Episkopi estão a ajudar no combate, uma vez que o fogo se expandiu rapidamente devido aos ventos fortes.

Chamas na aldeia de Suni
Chamas na aldeia de Suni Petros Karadjias/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Atualmente não há residências ameaçadas, mas há muitos cercados na zona com gado nestas áreas rurais.

A Defesa Civil ordenou a evacuação de Platres, Far Field, St. Black's e dos parques de merendas da zona.

O porta-voz do governo cipriota, Constantinos Letybiotis, disse que Nicósia tinha pedido apoio a outros países.

Espanha está a enviar dois aviões de combate a incêndios e a Jordânia está a prestar assistência com dois dos seus helicópteros, disse ele.

Um helicóptero britânico de uma das duas bases militares do Reino Unido em Chipre também está a prestar assistência, acrescentou Letybiotis.

A pedido da República de Chipre, foi ativado o Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia.

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