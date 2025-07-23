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Polícia indonésia prende 44 suspeitos de terem ateado incêndios florestais que espalharam névoa tóxica

Um agente da polícia pulveriza água numa tentativa de extinguir um incêndio que lavra num campo de turfa em Ogan Ilir, 20 de julho de 2025
Um agente da polícia pulveriza água numa tentativa de extinguir um incêndio que lavra num campo de turfa em Ogan Ilir, 20 de julho de 2025 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn
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Os incêndios são muitas vezes ateados ilegalmente por proprietários de plantações ou por agricultores para limpar terrenos para plantação, afirmou a Agência Nacional de Mitigação de Catástrofes em comunicado.

As autoridades indonésias detiveram 44 pessoas suspeitas de terem ateado deliberadamente alguns dos incêndios florestais e de turfa que estão a espalhar uma perigosa neblina na região, informaram as autoridades na quarta-feira.

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Os incêndios florestais e de turfa são um problema anual na Indonésia, que afeta as relações com os países vizinhos.

Nos últimos anos, o fumo dos incêndios tem coberto partes da Indonésia, Singapura, Malásia e sul da Tailândia.

Os incêndios são muitas vezes ateados ilegalmente por proprietários de plantações ou agricultores tradicionais para limpar terrenos para plantação, disse Suharyanto, que dirige a Agência Nacional de Mitigação de Catástrofes (BNPB), numa declaração na quarta-feira.

"Os incêndios florestais não são causados apenas pela seca, mas também pelos seres humanos", disse Suharyanto, que, como muitos indonésios, usam apenas um único nome.

Bombeiros tentam extinguir um incêndio que queima um campo de turfa em Ogan Ilir, 20 de julho de 2025.
Bombeiros tentam extinguir um incêndio que queima um campo de turfa em Ogan Ilir, 20 de julho de 2025. AP Foto

"Esperemos que estas detenções sirvam para dissuadir o público a deixar de atear fogos para limpar terrenos."

Na terça-feira, a polícia apresentou os suspeitos, incluindo uma mulher, numa conferência de imprensa em Pekanbaru, a capital da província de Riau.

Os detidos poderão ser processados ao abrigo de uma lei de proteção ambiental que prevê uma pena máxima de 10 anos de prisão para quem atear fogos para limpar terrenos, disse Suharyanto.

Suharyanto exortou as pessoas a serem pró-ativas na campanha governamental para pôr termo aos incêndios provocados pelo homem e a denunciarem qualquer pessoa que ateie fogo para limpar terrenos.

Várias zonas da província de Riau estavam ainda cobertas por uma densa neblina, tendo os distritos de Rokan Hilir e Rokan Hulu sido as zonas mais atingidas pelos incêndios que arderam em cerca de cinco quilómetros quadrados, provocando uma forte neblina que reduziu gravemente a visibilidade.

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O governo intensificou as ações de combate aos incêndios, espalhando toneladas de sal sobre as nuvens para induzir chuva artificial em Riau desde terça-feira, o que continuará até 25 de julho, disse Suharyanto.

As detenções de terça-feira não foram as primeiras. Em 2019, a polícia prendeu 230 pessoas ligadas aos incêndios florestais.

Os incêndios florestais nas ilhas de Sumatra e Bornéu deflagram frequentemente durante os períodos de seca, sufocando partes das vizinhas Singapura e Malásia com neblinas.

Em 2023, a Indonésia, que frequentemente pede desculpas aos seus vizinhos por causa da neblina, negou que os seus incêndios fossem responsáveis pela poluição que cobre a Malásia.

Outras fontes • AP

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