Sobreviventes passam por troncos arrastados por uma cheia súbita em Batang Toru, Sumatra do Norte, Indonésia
No Comment

Vídeo. Indonésia: número de mortos nas cheias sobe para 702 e intensificam-se buscas

Últimas notícias:

Inundações e deslizamentos de terra em Sumatra, na Indonésia, deixam pelo menos 702 mortos e centenas de desaparecidos. Ciclone tropical agrava a crise.

Subiu para 702 o número de mortos nas inundações e deslizamentos de terra que devastaram três províncias da ilha indonésia de Sumatra; 499 pessoas continuam desaparecidas, segundo a Agência Nacional de Gestão de Desastres.

Equipas de busca e salvamento continuam a operar em máxima capacidade, enquanto máquinas pesadas removem escombros e estruturas danificadas.

A escassez de combustível provoca longas filas nos postos de combustível, levando a polícia a intervir para manter abertas as principais vias para as colunas de socorro.

Os organismos de previsão meteorológica estão a aumentar a frequência das previsões, perante a persistência de condições adversas em toda a região.

