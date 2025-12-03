Vídeo. Indonésia: número de mortos nas cheias sobe para 702 e intensificam-se buscas

Subiu para 702 o número de mortos nas inundações e deslizamentos de terra que devastaram três províncias da ilha indonésia de Sumatra; 499 pessoas continuam desaparecidas, segundo a Agência Nacional de Gestão de Desastres.
Equipas de busca e salvamento continuam a operar em máxima capacidade, enquanto máquinas pesadas removem escombros e estruturas danificadas.
A escassez de combustível provoca longas filas nos postos de combustível, levando a polícia a intervir para manter abertas as principais vias para as colunas de socorro.
Os organismos de previsão meteorológica estão a aumentar a frequência das previsões, perante a persistência de condições adversas em toda a região.