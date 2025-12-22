Estudantes indianos da Universidade Internacional de Berlim à beira de deportação

Deep Shambarkar nunca teria pensado que os seus estudos na Alemanha acabariam desta forma. O jovem de 25 anos mudou-se de Maharashtra, na Índia, para Berlim em julho passado, para fazer um mestrado em Gestão de Empresas. Inscreveu-se na universidade privada "International University (IU)" (Universidade Internacional).

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Em vez de estar a escrever a sua tese de mestrado, tem agora de lidar com as autoridades. O seu visto devia ter sido prolongado no verão, mas recebeu uma carta amarela do Serviço de Imigração de Berlim (LEA): um pedido para deixar o país até 3 de novembro de 2025, caso contrário arrisca-se a ser deportado.

"A maior parte dos estudantes já se foi embora", diz Deep. "Muitos mudaram de universidade, pelo menos os de famílias abastadas. Outros voltaram para casa. Estavam desamparados", conta.

Deep já pagou cerca de 20 mil euros pelos seus estudos - muito dinheiro para o jovem. Fez um empréstimo de estudante num banco indiano. "Acho que a universidade não me vai pagar", explica. Outros já tiveram de desistir da universidade e ficaram com os custos.

Promessas não cumpridas

"Penso que se deve ao facto de a universidade não ter a acreditação adequada para os seus cursos", diz Deep.

Num caso semelhante, o jovem conta que um outro estudante já tinha levado o caso para a justiça e tinha perdido em tribunal. "Disseram que faltavam as infraestruturas adequadas. Há muito poucos professores na universidade". Deep também interpôs um recurso, mas tem poucas esperanças.

Desde março, cada vez mais estudantes têm sido convidados a abandonar a universidade. "Conheço cerca de 300 casos", diz Deep.

As autoridades alegam não reconhecerem os estudos na IU como ensino presencial, uma vez que os estudantes podem concluir os seus estudos à distância, no caso de Deep, a partir da Índia.

Deep Shambarkar, estudante na IU, Berlim, em 17.12.2025 Franziska Müller / Euronews

Com mais de 130 mil estudantes, a IU é uma das maiores universidades da Alemanha. Cerca de 4.500 são indianos e representam um quinto dos estudantes internacionais.

Muitos deles, como Deep, encontraram a universidade através da agência de colocação indiana UpGrad, empresa que apoia pessoas que querem estudar no estrangeiro. O modelo: a primeira parte do curso é feita online a partir da Índia, no caso de Deep foi o primeiro semestre. Em seguida, os estudantes mudam-se para a Alemanha para concluir o curso.

"Um ano desperdiçado"

Tanishq também foi colocado na universidade através do UpGrad. Este jovem de 20 anos, natural de Deli, acabou de concluir o primeiro ano da sua licenciatura em Gestão de Empresas. Deveria ter continuado os seus estudos em Berlim em setembro, mas vez disso, está retido na Índia. O seu visto ainda não foi concedido. "Sinto-me enganado", diz à Euronews por videoconferência.

Um dos seus amigos já está a estudar na Alemanha. "Ele diz que tenho sorte em não ter conseguido o meu visto, caso contrário, também teria sido deportado", diz Tanishq.

Na Índia, pelo menos, tem o apoio da sua família. "Na Alemanha, os estudantes não têm nada", diz o indiano.

Tanishq já investiu muito tempo e como diz "um ano perdido". No entanto, não quer desistir do seu sonho de estudar na Alemanha e planeia tentar novamente noutra universidade. "Entretanto, estou a aprender alemão. Já tenho o nível B1", partilha.

Pura desilusão

"Marcar o ponto e esquecer tudo" não é uma opção para Deep. "Investi muito tempo e dinheiro." Outra universidade não é uma opção porque Deep receia que não reconheçam os seus créditos.

Deep Shambarkar em Berlim, 19.12.2025 Franziska Müller / Euronews

Tem ainda esperança de conseguir licenciar-se na IU, faltam cerca de seis meses para o conseguir. "Só me faltam alguns módulos e a tese de mestrado", diz Deep.

Em resposta a um pedido de informação da Euronews, a IU respondeu que a universidade "lamenta" que os estudantes tenham de sair.

No início de 2025, a LEA alterou a sua abordagem aos programas de licenciatura híbridos "sem informar a IU", disseram.

A partir de 2026, serão aplicadas novas regras de estudo. "Isto para garantir que os programas de estudo presenciais cumprem todos os requisitos regulamentares para a emissão de vistos."

Em particular, o facto de o LEA ter alterado a sua política de vistos para estudantes "que entraram no país em condições diferentes" é incompreensível, segundo a universidade.

Em certos casos, os estudantes podiam completar os seus estudos gratuitamente nos seus países de origem.

"A minha vida parece um inferno"

Olhando para trás, o programa de estudos foi "dececionante", diz Deep. "Nunca me senti como se estivesse numa universidade. Havia algumas salas de aula, alguns cursos. Escolhi o curso certo para mim, mas não a universidade certa."

O campus de Berlim, na Frankfurter Allee, faz mais lembrar um escritório do que uma universidade. Aqui, no "Plaza", que alberga também um centro comercial, a IU alugou vários andares.

A universidade utiliza cerca de 11.700 metros quadrados de um espaço convertido em hotel - entre uma ótica e um supermercado.

"O contacto com a universidade é difícil", explica Deep que se queixa de recebe pouco apoio da IU. "Estão agora a pagar a advogados para que os estudantes não tenham de usar o seu próprio dinheiro para apresentar um recurso."

Deep está a sofrer com a pressão: "É difícil enfrentar a situação - mental e fisicamente", diz. "Sou tratado como um criminoso."

Universidade Internacional IU, Berlim, 17.12.2025 Franziska Müller / Euronews

O exemplo de um outro estudante mostra bem como a situação está a pesar na vida destes jovens. Em condição de anomimato, um jovem disse à Euronews que se sente "um fracasso". "A situação prejudicou imenso a minha psique. Por vezes, sinto que a minha vida está prestes a acabar", desabafa.

Embora tenha vindo legalmente para a Alemanha com um visto de estudante e ainda esteja a estudar, está também à beira da deportação. "Já não tenho apetite e sofro de pesadelos e insónias. A minha vida parece um inferno". As autoridades deram-lhe um mês para deixar o país.

Julgamento polémico

Entretanto, a IU já não quer aceitar estudantes internacionais no campus de Berlim, segundo apurou a Euronews junto de fontes internas.

Devido às incertezas legais e administrativas com a LEA, a IU "vai suspender todas as admissões de novos estudantes no campus de Berlim até nova ordem", lê-se numa mensagem obtida pela Euronews.

Um tribunal reconheceu que a IU tem a acreditação necessária para os programas de licenciatura, bem como pessoal e infraestruturas suficientes.

Ao mesmo tempo, o tribunal reforçou os requisitos, "incluindo controlos de assiduidade mais rigorosos com sanções e exames que se realizam exclusivamente no campus."

Os juízes tinham deixado claro que a decisão era altamente controversa. Seria contraditório com o direito universitário.

Novo campus em Colónia

Um porta-voz do Departamento de Estado da Imigração de Berlim disse à Euronews que a prorrogação das autorizações de residência é revista regularmente.

O que está em causa é o cumprimento de condições como "meios de subsistência suficientes, estudos a tempo inteiro, posse de passaporte, ausência de interesse na deportação, por exemplo, devido à prática de infracções penais".

Os estudantes receberiam temporariamente os chamados "certificados fictícios". Isto significa que a autorização de residência é "concedida ou recusada". Isto também se aplica aos estudantes da IU.

A universidade está agora a planear abrir um campus em Colónia. A abertura está prevista para outubro de 2026.